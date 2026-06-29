بازداشت ۶۷ مقام عراقی در ۲۴ ساعت نخست عملیات

3 ساعت پیش

مقامات عراقی در اقدامی ناگهانی و گسترده، یکی از بزرگترین عملیات‌های بازداشت متهمان فساد مالی و استرداد اموال عمومی را آغاز کردند. تنها در ۲۴ ساعت نخست این کارزار، ده‌ها چهره سرشناس سیاسی و اداری توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

به گفته یک منبع امنیتی، شمار بازداشت‌شدگان تاکنون به ۶۷ نفر رسیده است که شامل نمایندگان پارلمان، سیاستمداران، کارمندان ارشد رتبه بالا، صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌شود. این افراد به اتهام فساد مالی، اتلاف بیت‌المال، ثروت‌اندوزی نامشروع و پولشویی بازداشت شده‌اند. منابع آگاه فاش کردند که این تنها آغاز ماجراست و بر اساس یک استراتژی ۶ ماهه برای پاکسازی نهادهای دولتی، برنامه‌ریزی شده تا طی ۷۲ ساعت آینده ۲۰۰ چهره حکومتی و حزبی دیگر نیز بازداشت شوند.

همزمان با آغاز این عملیات، نیروهای ویژه و سازمان مبارزه با تروریسم در منطقه سبز و خیابان‌های اصلی بغداد مستقر شده‌اند و تدابیر امنیتی شدیدی برای جلوگیری از فرار متهمان به خارج از کشور وضع شده است.

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در اولین واکنش خود تاکید کرد: دولت مسئول حفاظت از اموال ملت است و دیگر در برابر فساد سکوت نخواهیم کرد. اجازه نمی‌دهیم مفسدان در بدنه دولت باقی بمانند.

در میان بازداشت‌شدگان سرشناس، نام "زیاد الجنابی" رئیس کمیته پاکدستی پارلمان عراق و معاونش "عالیه نصیف" به چشم می‌خورد. سازمان پاکدستی فدرال عراق نیز در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد این دستاورد بزرگ حاصل هماهنگی و همکاری بی‌سابقه میان قوای سه‌گانه و دستگاه قضایی است.

بخش تکان‌دهنده این کارزار، جزئیات بازداشت "عدنان الجمیلی" معاون سابق وزارت نفت (معروف به نهنگ نفت) است. در بازرسی از اقامتگاه‌های وی، نیروهای امنیتی موفق به کشف صدها میلیارد دینار و ده‌ها میلیون دلار پول نقد شدند که در زیر زمین و میان باغ‌ها پنهان شده بود. علاوه بر این، ده‌ها ویلای لوکس، خودروهای گران‌قیمت و مقادیر انبوهی طلا از وی ضبط شده است. این عملیات بزرگترین تحرک دولت علیه فساد سیستمی از سال ۲۰۰۳ تاکنون به شمار می‌رود.