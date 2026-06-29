آغاز گفتوگوی ایران وعمان درباره مدیریت تنگه هرمز
اربیل (کوردستان۲۴)- معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره مدیریت تنگه هرمز در مسقط برگزار شده و دو طرف بر تشکیل کمیتههای فنی برای بررسی سازوکارهای آینده این آبراه به تفاهم رسیدهاند.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد نخستین نشست مشترک ایران و عمان درباره مدیریت تنگه هرمز، امروز دوشنبه ۲۳ ژوئن در مسقط برگزار شده است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جریان سفر به مسقط، نخستین نشست کمیته مشترک هرمز برگزار شد.» وی افزود دو طرف ضمن بررسی مسائل جاری مربوط به این آبراه، درباره سازوکارهای مدیریت آن در آینده نیز تبادل نظر کردند.
غریبآبادی در ادامه، در گفتوگو با تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت تهران و مسقط در این نشست به «درک مشترکی» درباره مدیریت تنگه هرمز دست یافتهاند. به گفته وی، عمان نیز به عنوان یکی از کشورهای ساحلی، از مشارکت در ترتیبات مدیریتی این آبراه حمایت کرده و معتقد است در قبال خدمات ارائهشده باید هزینه دریافت شود.
معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین از توافق دو کشور برای تشکیل کمیتههای فنی خبر داد و گفت کارشناسان ایران و عمان طی هفت تا هشت روز آینده گفتوگوهای تخصصی خود را درباره تنظیم چارچوب همکاری، تهیه متن توافق و مسائل فنی مربوط به مسیرهای کشتیرانی آغاز خواهند کرد.
آینده مدیریت تنگه هرمز یکی از محورهای اختلافنظر میان تهران و واشنگتن بوده است. ایران در حال بررسی دریافت «هزینه خدمات» برای عبور از این آبراه است، در حالی که ایالات متحده با این پیشنهاد مخالفت کرده و تنگه هرمز را یک آبراه بینالمللی میداند.
همچنین به مواضع متفاوت عمان در روزهای اخیر اشاره میکند. در حالی که دو کشور هفته گذشته در بیانیهای مشترک از بررسی هزینههای مرتبط با مدیریت آینده تنگه خبر داده بودند، عمان بعداً اعلام کرد برنامهای برای دریافت «هزینه عبور» ندارد و از ایجاد یک «کریدور دریایی موقت» در نزدیکی سواحل خود با هماهنگی سازمان ملل خبر داد.
در مقابل، ایران تأکید کرده است تنها مسیر مجاز کشتیرانی، کریدوری است که از مسیر تعیینشده در امتداد سواحل این کشور عبور میکند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز روز یکشنبه هشدار داد هرگونه تلاش برای استفاده از مسیرهای جایگزین میتواند به تشدید تنشها در منطقه منجر شود.
غریبآبادی با استناد به ماده ۵ تفاهمنامهای که از آن با عنوان «تفاهمنامه اسلامآباد» یاد کرد، گفت جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی مسیرهای کشتیرانی را تعیین میکند و مسیرهای دیگر را به رسمیت نمیشناسد.
وی افزود ایران متعهد به تأمین امنیت عبور و مرور دریایی است، اما اگر کشتیها از مسیرهای تعییننشده استفاده کنند، با آن مخالفت خواهد شد و مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی بر عهده خود آنها خواهد بود.
غریبآبادی همچنین گفت اگر مسیرهای موازی برای عبور کشتیها ایجاد شود، جمهوری اسلامی ایران «از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد» برای واکنش به این اقدام استفاده خواهد کرد.
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