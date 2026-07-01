شمار نمایندگان کورد در نخستین پارلمان سوریه به ۱۱ نفر رسید

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اربیل (کوردستان۲۴)- احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، امروز چهارشنبه ۱ جولای، با نهایی کردن تشکیل نخستین پارلمان این کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد، دو شخصیت کورد را نیز به عضویت مجلس خلق منصوب کرد؛ اقدامی که شمار نمایندگان کورد در پارلمان جدید را به ۱۱ نفر افزایش داد.

قرار است مجلس خلق سوریه با ۲۱۰ عضو، نخستین نشست خود را روز دوشنبه، ۶ جولای، برگزار کند.

در میان ۷۰ عضوی که به ‌طور مستقیم از سوی رئیس‌جمهور منصوب شده‌اند، نام دو چهره کورد به چشم می‌خورد؛ دکتر عبدالحکیم بشار، سیاستمدار کورد، و دکتر مصطفی عبدی، نویسنده و چهره رسانه‌ای که در تیم ریاست‌جمهوری مسئول اجرای توافق ۲۹ ژانویه با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نیز عضویت دارد.

پیش از این انتصاب‌ها، ۹ نماینده کورد از طریق نظام کالج‌های انتخاباتی به مجلس راه یافته بودند. این نمایندگان عبارت‌اند از: رضوان عثمان سیدو، کیم حسین ابراهیم و احمد مراد از منطقه قامشلو و جزیره، فصلا یوسف از حسکه، فرهاد انور شاهین از کوبانی، رنگین عبدو، شیخ سعیدزاده و محمد سیدو از عفرین و عمر غریبو از منطقه تل‌عرن و تل‌حاصل.

با انتصاب عبدالحکیم بشار و مصطفی عبدی، شمار نمایندگان کورد در مجلس خلق سوریه به ۱۱ نماینده از مجموع ۲۱۰ نماینده رسید.

بر اساس اعلام مقام‌های سوری، از مجموع اعضای مجلس، ۷۰ نفر به‌ طور مستقیم از سوی رئیس‌جمهور منصوب شده‌اند که ۱۵ نفر زن و ۵۵ نفر مرد هستند. همچنین ۱۳ نفر از افراد منصوب‌شده در دوران حکومت بشار اسد سابقه زندانی شدن داشته‌اند.

یک‌سوم کرسی‌های مجلس، مطابق اختیارات قانونی رئیس‌جمهور، از طریق انتصاب تکمیل شده و دو سوم دیگر، شامل ۱۴۰ کرسی، از طریق نظام کالج‌های انتخاباتی سوریه تعیین شده‌اند.

محمد طه احمد، رئیس کمیسیون عالی انتخابات سوریه، در نشست خبری امروز چهارشنبه در ساختمان مجلس خلق در دمشق، فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۴۳ سال ۲۰۲۶ را که به امضای احمد الشرع رسیده بود، قرائت کرد. به گفته او، دوره فعالیت مجلس جدید دو سال و نیم، معادل ۳۰ ماه، خواهد بود و امکان تمدید آن بر اساس اعلامیه قانون اساسی سوریه وجود دارد.

مطابق ماده ۲۴ اعلامیه قانون اساسی سوریه، رئیس‌جمهور اختیار دارد یک‌سوم اعضای مجلس را با هدف تضمین حضور نمایندگان اقشار مختلف جامعه و متخصصان در قوه مقننه منصوب کند.

نخستین پارلمان سوریه پس از سقوط حکومت اسد قرار است فعالیت خود را با ترکیبی از نمایندگان منتخب و اعضای منصوب رئیس‌جمهور آغاز کند.

ب.ن