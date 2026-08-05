آغاز فصل برداشت طالبی در دشت شارِزور؛ محصولی با طعم و عطر طبیعی

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اربیل (کوردستان۲۴)- با آغاز فصل برداشت طالبی در دشت شارِزور، کشاورزان این منطقه برداشت محصول خود را آغاز کرده‌اند. امسال ۲ هزار و ۵۰۰ دونم از اراضی کشاورزی این دشت به کشت طالبی اختصاص یافته و بخش قابل توجهی از محصول نیز به استان‌های مرکز و جنوب عراق صادر می‌شود.

قهرمان، یکی از کشاورزان شارِزور که ۵۰ دونم از زمین‌های خود را زیر کشت طالبی برده است، می‌گوید در فرآیند تولید این محصول از مواد صنعتی استفاده نمی‌شود و به همین دلیل طالبی‌های شارِزور طعم و عطر طبیعی خود را حفظ می‌کنند.

معاز، دیگر کشاورز این منطقه، درباره ارقام مختلف طالبی کشت‌شده در دشت شارِزور توضیح داد: «سه نوع طالبی در شارِزور تولید می‌شود؛ طالبی ده‌خط، طالبی روشه و طالبی کوردی که به آن شَمامه نیز گفته می‌شود. این رقم ماندگاری بیشتری دارد و هنگام رسیدن، رنگ آن روشن‌تر می‌شود.»

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، امسال ۲ هزار و ۵۰۰ دونم از زمین‌های دشت شارِزور به کشت طالبی اختصاص یافته است. این محصول در بازار با قیمت هر کیلوگرم ۴۰۰ تا ۵۰۰ دینار به فروش می‌رسد و علاوه بر تأمین نیاز بازارهای محلی، به مناطق مرکز و جنوب عراق نیز صادر می‌شود.

در راستای حمایت از کشاورزان هم‌زمان با فصل برداشت، وزارت کشاورزی دولت اقلیم کوردستان واردات طالبی را به طور موقت ممنوع کرده است.

ب.ن