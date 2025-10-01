Zanîngeha Dîcleyê daxuyanîyek li ser rewşa Ismail Beşikçi parve kir
Diyarbekir (K24) - Serokpizîşkê Nexweşxaneya Zanîngeha Dîcleyê daxuyanîyek li ser rewşa tenduristiya Ismail Beşikçi parve kir û tê de eşkere kir ku rewşa wî niha baş e.
Serokpizîşkê Nexweşxaneya Zanîngeha Dîcleyê Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl îro (Çarşem, 1ê Cotmeha 2025ê) daxuyanîyeke nivîskî li ser rewşa tenduristiya Imail Beşikçi parve kir û tê de wiha got:
"Tenduristiya Sosyolog û Nivîskar Îsmaîl Beşîkçî
Nexweşê me piştî dermankirina di beşa lênêrîna giran de li beşê nexweşxaneyê hatiye razandin. Ew hişyar e, stabîl e, û tenduristiya wî ya giştî roj bi roj baştir dibe.
Nexweşxaneya Zanîngeha Dîcleyê dermankirina Birêz Îsmaîl Beşîkçî bi baldarî dişopîne.
Bi rêzdarî ji raya giştî re tê ragihandin."
Dr. Ismail Beşikçi li roja Şemiyê (27ê Îlona 2025ê) bi şev tûşî nexweşiyekê bû û ji bo Nexweşxaneya Zanîngeha Dîcleyê ya bajarê Dîyarbekirê yê Bakurê Kurdistanê hat veguhastin.
Ismail Beşikçi li roja 7ê Berçileya sala 1939ê li gundê Îsklîpê yê girêdayî parêzgeha Çorumê ya Tirkiyeyê di nav malbateke Tirk a dîndar de hat ser dinyayê.
Ew wekî dost û parêzvanekî gelê Kurd tê nasîn, her ji ber vê yekê jî ew 17 sal û du mehan li gelek girtîgehên cuda cuda yên welatê xwe hat girtin û li dawiyê li sala 1974ê hat berdan.