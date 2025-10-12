Efrîn: Bi pêngava "Efrîn Hêja ye" 20 hezar dar li Girê Meydankê tên çandin
Navenda Nûçeyan (K24) – Li herêma Efrînê, bi navê "Efrîn Hêja ye" pêngava berfireh a darçandinê dest pê kir. Di çarçoveya pêngavê de, ku armanc dike şînahiya herêmê vegerîne û hevsengiya jîngehê biparêze, dê 20 hezar dar li devera Girê Meydankê bên çandin.
Navenda Efrînê ya Ragihandinê îro 12ê Cotmehê di daxuyaniyekê de ragihand, pêngav bi beşdariya xortên herêmê yên li hundir û derveyî welat, ligel hejmarek çalakvanên civaka sivîl ên Sûriyeyê dest pê kiriye. Ev pêngav weke hewldanekê ji bo nûjenkirina şînkahî û sererastkirina hevsengiya ekolojîk a herêmê tê dîtin.
Çavdêriya Fermî:
Ev pêngava jîngehparêzî di bin çavdêriya çendîn saziyên fermî de birêve diçe, wek: Rêveberiya Herêma Efrînê, Rêveberiya Çandiniyê ya Helebê, Rêveberiya Daristanan a Helebê, Wezareta Rewşên Awarte û Karesatan li Helebê.
Pêşwaziyeke Germ
Li gorî daxuyaniyê, pêngav ji aliyê hemû pêkhateyên civakê ve bi erênî hatiye pêşwazîkirin. Hat tekezkirin ku ev cure pêngav dê berdewam bin da ku jîngeheke saxlem û jiyaneke xweştir ji bo nifşên paşerojê were misoger kirin.
Girîngiya Pêngavê di Demeke Hestiyar de
Ev pêngav di demekê de tê, jîngeha Efrînê ziyaneke mezin dîtibû. Ji dema dagîrkirina Efrînê di 18ê Adara 2018an de ji aliyê artêşa Tirkiyeyê û grûpên çekdar ên ser bi wê ve, ji bilî destdanîna ser mal û milkên xelkê, bi sed hezaran darên zeytûnan ên berhemdar û darên daristanan hatine birîn, hilkirin û şewitandin.