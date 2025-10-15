Mesrûr Barzanî û Hemîd Şetrî tekezî li ser çareserkirina pirsgirêkên Hewlêr û Bexdayê dikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 15ê Cotmehê pêşwazî li Serokê Dezgeha Hewalgirî ya Niştimanî ya Federal Hemîd Şetrî kir.
Di hevdîtinê de, rewşa giştî û ewlehiyê ya Iraqê hat gotûbêjkirin û tekezî li ser girîngiya pêşxistina hevkariyê û hemahengiyê ya di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal de ji bo parastina asayîş û seqamgiriyê hat kirin.
Di beşeke din a gotûbêjan de, li ser amadekariyên dawî yên proseya hilbijartinên Encûmena Nûneran a Iraqê nêrîn hatin guhartin.
Her du aliyan hêvî xwestin ku hilbijartin bibin sedema başkirina rewşa jiyana welatiyan û xizmetguzariyên giştî li Iraqê û herwiha bibin bingehek ji bo çareserkirina bingehîn a pirsgirêkên di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal de, li ser bingeha rêzgirtina li destûr û peymanan.