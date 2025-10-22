Hefteya bê 5 hezar karmendên sivîl û leşkerî dê zevî werbigirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Şaredariya Hewlêrê Karzan Hadî ragihand, roja Duşema bê dê dest bi qonaxa sêyem a dabeşkirina erdê li ser karmendên medenî û leşkerî yên parêzgehê were kirin.
Karzan Hadî ji K24ê re da zanîn, biryar bû îro 23'ê Cotmeha 2025'an, qonaxa sêyem were cîbicîkirin, lê ji ber ku kar û amadekarî bidawî nebûne, ev pêvajo bo roja Duşemê hatiye paşxistin.
Serokê Şaredariyê tekez kir û got: "Bêguman roja Duşema bê, di qonaxa sêyem a dabeşkirina erdê de, dê pîşke ji bo navan were kişandin û erd li ser karmendên medenî û leşkerî were dabeşkirin."
Hadî herwiha amaje bi wê yekê kir, di vê qonaxê de dê pênc hezar parçe erd werin belavkirin û da zanîn ku di qonaxên yekem û duyem de 17 hezar parçe erd li ser karmendan hatibûn dabeşkirin.
Di dawiya daxuyaniya xwe de, Serokê Şaredariya Hewlêrê got: "Pêvajoya dabeşkirina erdê dê berdewam be, heta ku hemû karmendên hêja erdê xwe werbigirin."