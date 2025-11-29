Li Enqereyê 39'emîn kongreya asayî ya CHPê birêve diçe
Navenda Nûçeyan (K24) – Li Enqereyê 39emîn Kongreya Asayî a CHPê birêve diçe. Kongreya ku te payîn carek din Ozgur Ozel weke serokê giştî bê hilbijartin de armanca sereke bûyîna desthilatdariyê ye. Parlamenter û şaredarên CHPê jî dibêjin ew dê pirsgirêkên Tirkiyê bi rêyên demokratik çareser bikin ku yek jê Pirsa Kurd e. Endamên CHPê didin zanîn ew dê piştgiriyeke xurt bidin proseya aştiyê lê ji aliyekî din ve hewl tê dayîn di navbera Tirk û Kurdan, CHP û DEM Partî de xetek şikestinê bê vekirin.
39emîn Kongreya Asayî a partiya sereke a opozîsyona Tirkiyeyê ku dê sê rojan bidome, di bin zext û lêpirsinên dijî wê li Enqere bi dirûşma "Niha dema desthilatdariyê ye" dest pê kir ku roja yekem dê bernameya nû a partiyê were deng dan.
Piştî dengdana bernameya nû ya CHPê ya ku piştî 17 salan hate guhertin, dê îro 29ê Mijdarê hilbijartina serokê giştî bê kirin û sibe, roja sêyemîn a kongreyê jî, endamên Meclîsa Partiyê û Desteya Disiplînê a Bilind dê werin diyar kirin.
Serokê Giştî yê CHPê ku tê payîn carek din bi tene bibe namzed di axaftina xwe de ragihand ku Armanca wan ya bingehîn ew e ku ew bibin desthilatdar û pirsgirêkên Tirkiyeyê bi bernameyeke hikûmetê çareser bikin.
Şaredarê Semsûrê Abdurrahman Tutdare ji K24ê re got: “Em li ser nexşerêya çareserkirina pirsgirêkên kronîk ên Tirkiyeyê diaxivin û mînakeke giring a demokrasiyê dijîn. Xebat ne tenê bo CHP wê bo hemû partiyên siyasî yên welêt re bibe rêberek. Pirsgirêka Kurd jî ku pirsgirêkek herî bingehîn e û hemû aliyên siyasî li ser lihevkirine, ji bo me girîng e. Partiya me jî beşdarî xebatên komîsyona li meclisê dibe û ji bo çareseriyeke demokratîk û yasayî ya vê pirsgirêkê, hewleke mezin dide. Di vî warî de helwesteke zelal nîşan dide û wê her cure piştgirîyê bide.”
CHP ji ber ku endam nedabû şandeya serdana Girava Îmraliyê kir, rastî bertekan hatibû. Lê di bernameya CHPê a nû de politikayên ji bo pêşkêtina bajarên Kurdan projeyên veberhênanan, bi rêyên demokratik çareseriya Pirsa Kurd û pêşniyarên weke rêzgirtina li çand û zimanê zikmakî jî cîh girtin.
Parlamenterê CHPê yê Stenbolê Gokhan Gunaydin dibêje: “Derbarê dîroka pirsgirêka Kurd de li welêt gelek rojev hene, lê di vê meselê de ya girîng ne çûyîn an neçûyîna Îmraliyê ye. Partiya me biryareke demokratîk da, ev biryar dikare bê rexnekirin. Lê, divê bê zanîn, hin rexne hewl didin di navbera Kurd û Tirkan, CHP û DEM Partiyê de xetek şikestinê vekin. Li pêşiya me karên komîsyonê yên girîngtir hene. Partî bi bernameya xwe nîşan dide ku pirsgirêka Kurd nas dike, pênase dike û ji bo çareseriyê amade ye. Ji ber vê biryardariya partiyê, divê rexne bi baldarî werin kirin.
Li salona kongreyê afîşên şaredarên girtî û pankarta "Pêşî edalet, pêşî azadî" hatin daliqandin. Ji bo bernameya nû jî hezar û 385 delegeyan deng dan. Herwiha, tê payîn ku ji ber zextên li ser CHPê, di rêveberiyê de cih ji hin siyasetmedarên hiqûqnas ên bi tecrûbe re bê vekirin.