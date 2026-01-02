Koye: Rêjeya baranê gihîşt 330 mm û bendava Simaqulî tije bû
Navenda Nûçeyan (K24) – Ji ber barîna baranên zêde yên van rojên dawî, Bendava Simaqulî ku mezintirîn bendava sînorê qezaya Koyeyê ye, bi temamî tije bûye. Ev bendav bû çaremîn bendav li herêmê ku di vê werzê de dighîje lûtkeya şiyana xwe.
Piştî ku di demên borî de bendavên Şewgêr, Dêgele û Hemamokê tije bûbûn, ji şeva raborî ve Bendava Simaqulî jî gihîşt asta xwe ya herî dawî. Ev nûçe bû sedema şahî û kêfxweşiyê ji bo cotkar, baxdar û geştyarên deverê ku salên borî bi qeyrana hişkayiyê re rûbirû mabûn.
Bendava Simaqulî ku di sala 2017’an de hatiye avakirin, şiyana wê ya komkirina avê 8 mîlyon mître sêcar e. Tijebûna vê bendavê ji bo sektora çandiniyê girîngiyeke stratejîk hildigire, ji ber ku bi hezaran donim zeviyên fêkî û sewzeyan ên li xwarê bendavê, rasterast sûdê ji vê avê werdigirin.
Amarên baranê: Ji sala par du qat zêdetir e
Amarên barîna baranê li Koyeyê guherîneke mezin nîşan didin. Li gorî daneyan:
- Di 24 saetên dawî de li Koyeyê 29 mîlîmetreyan (mm) baran bariye.
- Koma giştî ya barana îsal heta niha gihîştiye 330 mîlîmetreyan.
- Ev di demekê de ye ku sala borî rêjeya baranê li vê qezayê di bin 200 mîlîmetreyan de mabû.
Ev nîşan dide ku tenê di destpêka vê zivistanê de, mîqdara baranê li gorî tevahiya sala par nêzîkî du qat zêde bûye.
Vegera 'Asayîşa Avê'
Zêdebûna baran û berfê bandoreke erênî ya derûnî û aborî li ser cotkar û ajeldarên herêmê kiriye. Sala borî ji ber kêmbûna avê, sektora geştyariyê û çandiniyê li herêmê rastî astengiyên mezin hatibûn, lê îsal bi tije bûna bendavan "asayîşa avê" bo deverê vegeriya.
Qezaya Koyeyê ji ber pêgeha xwe ya cografî û çiyayî, xwedan çendîn bendav û hewdên (pond) avê ye. Bendava Simaqulî wekî projeyeke stratejîk tê dîtin ku di têkoşîna li dijî hişkayiyê de roleke sereke lîstiye û tê çaverêkirin ku îsal bibe sedema geşbûna aboriya xumalî û vejandina geştyariya herêmê.