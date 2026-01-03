Li Sîdekanê 35 kesên ku ji ber berfê asê mabûn hatin rizgarkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Tîmên Bergiriya Şaristanî ya Soranê di encama operasyoneke du rojan de, 35 welatiyên ku ji ber barîna berfa zêde li gundekî qezaya Sîdekanê asê mabûn, rizgar kirin.
Rêveberiya Bergiriya Şaristanî ya Soranê bi daxuyaniyekê ragihand, wan di nava du rojan de karîbûn 35 welatiyan ji rewşeke dijwar rizgar bikin. Ev welatî, ku ji 7 malbatên niştecihên Soranê pêk hatibûn, ji bo geşt û pîrozbahiyên sersalê çûbûn gundê Çemelwanê yê li nehiyeya Kaniyê Reş, lê ji ber xirabûna şert û mercên keşûbayê û girtina rêyan, du rojan li wir asê mabûn.
Li gorî zanyariyên rêveberiyê, operasyona rizgarkirinê bi serperiştiya rasterast a Rêveberê Bergiriya Şaristanî ya Soranê û bi hevkariya saziyên hikûmetê yên herêmê birêve çû. Heya niha 17 welatî (ji 3 malbatan) bi silametî gihîştine navenda Soranê.
Hat diyarkirin ku 18 kesên din (ji 4 malbatan) hîn di gund de ne, lê tîmên hawarhatinê di hewildanên berdewam de ne ku heta derengiya şeva îro wan jî bi temamî rizgar bikin û bigihînin nav malbatên wan.
Herêma Sîdekan û zehmetiyên zivistanê
Qezaya Sîdekanê û nehiyeya Kaniyê Reş wekî yek ji herêmên herî dijwar û çiyayî yên Herêma Kurdistanê têne naskirin. Bi hatina her pêleke berfê re, rêyên bi dehan gundan têne girtin û metirsiya asêmana welatiyan çêdibe.
Bergiriya Şaristanî destnîşan kir, tîmên wan di vê werzê de di amadebaşiya herî bilind de ne, da ku li hemberî rûdanên weha bi lez tevbigerin û alîkariyê bigihînin gundên ku pêwendiya wan bi navendan re qut dibe.