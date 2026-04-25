Li deşta Silêvaneyan projeyeke zanyarî: 130 cureyên genim hatin çandin
Navenda Nûçeyan (K24) – Li Deşta Silêvaneyan a ser bi devera Batelê li Îdareya Serbixwe ya Zaxoyê, projeyeke berfireh û zanyarî ya çandiniyê dest pê kiriye. Di çarçoveya projeyê de 130 cureyên cuda yên genim hatine çandin, da ku baştirîn cureyê ku bi keşûhewaya deverê re digunce were diyarkirin.
Ev proje ku ji aliyê Wezareta Çandiniyê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ve tê birêvebirin, armanc dike ku pişka çandiniyê li deverê geş bike û berhemdariya cotkaran zêde bike.
Cureyên Genim û Armanca Lêkolînê
Pisporê berhemhênana tovan li Wezareta Çandiniyê Dr. Arî Berwarî hûrgiliyên projeyê ji Kurdistan24ê re ragihand: "Me 45 cureyên genimê savarê û 84 cureyên genimê nanî (yên ku di sîstema Iraqê de hatine tomarkirin) çandine. Armanca me ew e ku em li vê deverê baştirîn cureyê genim destnîşan bikin ku bi kêmtirîn lêçûn, zêdetirîn berhem bide."
Dr. Berwarî destnîşan kir, tîmên wan çavdêriya her du qonaxên guldan û gihîştina genim dikin. Piştî bidestxistina encamên dawî, dê tîmeke pispor cureyên herî serkeftî hilbijêrin, da ku cotkar di navbera 5 heta 10 salên bê de ji van tovan sûd werbigirin.
Bikaranîna Teknolojiyê
Yek ji taybetmendiyên herî balkêş ên vê projeyê, bikaranîna dronan e. Ji bo yekem car li vê deverê, dron ji bo reşandina dermanan û çavdêriya zeviyan tên bikaranîn. Ev teknolojî dibe sedem ku kar hêsantir bibe, dem were parastin û derman bi awayekî wekhev li seranserî zeviyê belav bibe.
Giringiya Deşta Silêvaneyan
Deşta Silêvaneyan wekî yek ji dewlemendtirîn û giringtirîn deverên çandiniyê li Herêma Kurdistanê tê naskirin. Salane li vê deştê di navbera 150 hezar heta 170 hezar donim erd bi genim tê çandin.
Rêveberê Çandiniya Batelê Welîd Silêvaneyî diyar kir, encamên vê projeyê dê bibin nexşerêyek ji bo paşeroja çandiniyê li deverên Batelê û Sêmêlê. Silêvaneyî got: "Ev pêngaveke zanyarî ye ku dê rasterast alîkariya cotkarên me bike, da ku bizanibin kîjan tov bi axa wan re hîn baştir digunce."
Tê payîn ku di werzê dirûnê de, encamên dawî yên van 130 cureyên genim werin eşkere kirin û wekî rênima pêşkêşî cotkarên Herêma Kurdistanê werin kirin.