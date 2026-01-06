Siyasî

PDK û YNK li ser asta bilind dicivin

Kurdistan PDK YNK Kabîneya Dehem Bexda

Navenda Nûçeyan (K24) – Peyamnêrê Kurdistan24ê got, di nava PDK û YNKê de amadekarî ji bo hevdîtineke çarenivîssaz tên kirin. Li gorî zanyariyan, di rojên bê de her du alî dê li ser asteke bilind werin cem hev.

Rojeva civînê: Bexda û Hewlêr

Di vê hevdîtina giring de, dê sê mijarên sereke li ser maseyê bin:

1- Berbijêrê Serokkomariyê: Hewldana ji bo gihîştina rêkeftinekê li ser "berbijêrê hevbeş" ê Kurdan ji bo posta Serokkomarê Iraqê.

2- Hikûmeta Nû ya Herêmê: Gotûbêjkirina gavan û dabeşkirina postan ji bo pêkanîna kabîneya nû ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê.

3- Rewşa Bexdayê: Nirxandina pêwendiyên her du aliyan bi hikûmeta federal a Iraqê re û hevahengiya di navbera fraksiyonên Kurdî de li Bexdayê.

Dema hevdîtinê

Her çend heya niha demeke diyarkirî û fermî ji bo destpêkirina civînê nehatibe diyarkirin, lê jêderên agahdar didin zanîn ku ev hevdîtin dê di dawiya vê heftiyê de, yan jî di destpêka heftiya bê de were kirin.

 
 
Kurdistan24 ,