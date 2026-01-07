Rewangeha Sûriyeyî: Peyama Serok Barzanî li ser rewşa Kurdên Helebê gelek girîng e
Birêvebirê Rewangeha Sûriyeyî ya Mafên Mirovan Ramî Ebdirehman îro (Çarşem, 07.01.2026) ji Kurdistan24ê re ragihand: “Ew zanyarên ku behsa wê yekê dikin ku Hêzên Ewlekariya Navxweyî xelkê sivîl dikin armanc ne rast in, hêzên girêdayî Hikûmeta Sûriyeyê Kurdan dikin armanc.”
Ramî Ebdirehman herwesa got: “Êrîşên li ser taxên Kurdan terorîstî ne, û ew çekdarên di nav Hêzên girêdayî Hikûmeta Sûriyeyê de ne ji welatên din hatine.”
Navbirî amaje jî da: “Serok Barzanî dibêje ku Kurdên Sûriyeyê ne bi tenê ne û herwesa wêneyê Serok Barzanî û Mezlûm Ebdî ew zêdetir hêrs kirin. Herwesa peyama Serok Barzanî ya li dijî êrîşên li ser Kurdên Helebê jî pir girîng e.”
Serok Barzanî îro (Çarşem, 07.01.2026) li ser şer û aloziyên ku li taxên Kurdan ên Helebê hene peyamek belav kir.
Serok Barzanî her îro di ragihandinekê de got: “Ev rewşa metirsîdar û şer û tundûtûjiya ku niha li bajarê Helebê heye, cihê gelek dilgiraniyê ye û metirsî li ser jiyana xelkê sîvîl û welatiyên bêtawan çê kiriye û gefa qirkirina etnîkî li dijî Kurdan li wê deverê heye.”
Serok Barzanî di peyama xwe de tekez jî kir: “Me bi hemî aliyan re gelek bizav kir ku divê hemî pirsgirêka û nakokî bi rêya diyalogê û bi awayekê aştiyane bên çareserkirin.”