Li Hîranê herî zêde baran û li Kanîmasê jî herî zêde befir bariye
Navenda Nûçeyan (K24) - Li piraniya deverên Herêma Kurdistanê befir û baran barîne; li Hîranê herî zêde baran û li Kanîmasê jî herî zêde befir bariye.
Birêvebiriya Giştî ya Keşnasî û Erdhejnasiyê ya Herêma Kurdistanê ya girêdayî Wezareta Veguhastin û Gihandinê rêjeya barîna befir û baranan di 24 saetên borî de heta saet 9:00 ê sibeha îro (Şemî, 10.01.2026) li tevahiya parêzgeh û rêveberiyên serbixwe ragihand.
Li gorî amaran, li piraniya deverên Herêma Kurdistanê baran bariye û li deverên çiyayî jî befir bariye. Rêjeya herî zêde ya barîna baranê li nahiyeya Hîranê ya girêdayî parêzgeha Hewlêrê hatiye tomarkirin ku gihîştiye 104 mm, herwesa rêjeya herî zêde ya barîna befirê jî li Kanîmasê hatiye tomarkirin ku 34 santîmetreyên befirê barîne.
Rêjeya barîna baranê li gorî parêzgehan (bi milîmetre):
Parêzgeha Hewlêrê:
- Hîran: 104
- Nazenîn: 96.3
- Bendava Gomespanê: 86
- Pîrmam: 69.2
- Koye: 66.5
- Xelîfan: 62
- Şeqlawa: 58
- Soran: 55.5
- Barzan: 54
- Rewandiz: 50
- Sîdekan: 43.5
- Bendava Dwînê: 44
- Navenda Hewlêrê: 44.4
- Dîbege: 33
- Şemak: 28.9
- Çoman: 26
- Xebat: 19.2
- Hacî Omeran: 0
Parêzgeha Silêmaniyê:
- Seyranga (Serkepkan): 71
- Ranya: 68
- Çwarqurne: 63.9
- Pêncwên: 58.5
- Yaxsemer: 57.1
- Qeladizê: 55.5
- Çwarta: 43
- Tancerû: 42
- Tekye: 41.7
- Mawet: 40.1
- Baziyan: 37.1
- Dukan: 33.6
- Çemçemal: 32.7
- Berzince: 32
- Sengaw: 30
- Derbendîxan: 25.4
- Sîtek: 23.3
- Qeredax: 21
- Seyîdsadiq: 19.2
- Qerge: 16.4
- Navenda Silêmaniyê: 12
Parêzgeha Dihokê:
- Dînarte: 78.5
- Bicîl: 68
- Zawîte: 61
-Berdereş: 52
- Akrê: 50.6
- Batûfa: 46
- Şêladizê: 45
- Mangeş: 45
- Qesrok: 41.5
- Dêrelok: 40
- Bamarnî: 37
- Çemankê: 37
- Sersink: 34
- Amêdî: 30
- Şêxan: 30
- Baedrê: 24
- Navenda Dihokê: 20.3
- Zaxo: 20
- Girdesîn: 17.5
- Sêmêl: 13.2
- Kanîmasê: 5
Parêzgeha Helebçeyê:
- Biyare: 29.5
- Xurmal: 26.7
- Sîrwan: 22.5
- Tewêle: 22.6
- Navenda Helebçeyê: 21.5
Parêzgeha Kerkûkê:
- Tekyeya Cebarî: 43
- Şiwan: 29.8
- Meydan: 20.8
- Kifrî: 13.2
- Kelar: 10.4
- Xaneqîn: 8.8
Rêjeya barîna Befirê di 24 saetên borî de (bi santîmetre):
- Kanîmasê: 34 cm
- Basinê/Şarbajêr: 30 cm
- Hacî Omeran: 14 cm
- Ranya: 11 cm
- Sersink: 11 cm
- Balîsan: 10 cm
- Helşo: 10 cm
- Hêro: 10 cm
- Rewandiz: 9 cm
- Çwarqurne: 9 cm
- Sîdekan: 8 cm
- Çemankê: 6 cm
- Soran: 5 cm
- Amêdî: 5 cm
- Pêncwîn: 4.5 cm
- Barzan: 4 cm
- Hîran: 3 cm
- Xelîfan: 3 cm
- Tewêle: 3 cm
- Yaxsemer: 2 cm
- Bamernê: 2 cm
- Çoman: 1 cm