Siyasî

Mesrûr Barzanî tekezî li ser pêşxistina peywendiyên Kurdistan û Almanyayê dike

Kurdistan Mesrûr Barzanî Almanya Rojavayê Kurdistanê

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 2ê Sibatê li Hewlêrê pêşwazî li Cîgira Seroka Parlemantoya Herêma Nordrhein-Westfalen a Almanyayê Berîvan Aymaz kir.

Li gorî daxuyaniya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, di hevdîtinê de her du aliyan giringiya pêşxistina peywendiyên navbera Herêma Kurdistanê û Almanyayê di warên cuda de gotûbêj kirin.

Cîgira Seroka Parlemantoya Herêma Nordrhein-Westfalenê, rola çalak û bibandor a Herêma Kurdistanê di parastina asayîş û aramiya herêmê de bilind nirxand.

Aymaz bi taybetî bal kişand ser hewildanên Herêma Kurdistanê yên ji bo kêmkirina alozî û şerên dawî yên li Sûriyeyê û helwesta Herêmê ya di parastina mafên gelê Kurd û pêkhateyên din ên li Sûriyeyê de bilind nirxand.

 
 
Kurdistan24 ,