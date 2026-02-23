Serok Barzanî sersaxî ji malbata Wîdad Erselan re xwest
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî peyameka hevxemiyê ji bo koça dawiyê ya malbata Wezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê yê berê û kesayetiyê navdar ê Tirkmen Wîdad Xurşîd Erselan belav kir û tê de sersaxî ji malbat û kesûkarên wî re xwest.
Peyama Serok Barzanî:
Bi Navê Xudayê Mezin û Dilovan
Bi xem û kovaneka mezin ve nûçeya koça dawiyê ya kesayetiyê navdar ê Tirkmen û Wezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê yê berê Wîdad Xurşîd Erselan gihîşt me.
Em sersaxiyê ji malbat û kesûkar û nasên Xudêjêrazî Wîdad Erselan re dixwazin û em xwe hevparên xema wan dizanin.
Em ji Xudayê mezin dixwazin ku canê Xudêjêrazî bi bihuşta mezin şa bike û sebir û hedarê bide her kesekî.