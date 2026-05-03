Bexda zêdetir ji 12 mîlyar dînar ji bo cotkarên Herêma Kurdistanê xerc dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Hikûmeta Federal a Iraqê biryar da ku 100 mîlyar dînar wekî şayisteyên darayî yên cotkaran xerc bike, ku ji wê birê zêdetirî 12 mîlyar dînar para cotkarên Herêma Kurdistanê ye.
Birîkarê Wezareta Bazirganî û Pîşesaziyê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê Serwer Kemal Hawarî ji Kurdistan24ê re ragihand, îro 3yê Gulana 2026an, Bexdayê biryara xerckirina 100 mîlyar dînarî wekî şayisteyên darayî ji bo cotkaran daye.
Hawarî diyar kir, ji vê birê pereyan, 12 mîlyar û 607 mîlyon dînar ji bo cotkarên Herêma Kurdistanê hatine veqetandin.
Dabeşkirina parên parêzgehan
Li gorî zanyariyên ku Serwer Hawarî parve kirine, birê ku ji bo parêzgehên Herêma Kurdistanê hatiye şandin bi vî awayî ye:
- Hewlêr: 4 mîlyar û 5 mîlyon dînar.
- Silêmanî: 4 mîlyar û 930 mîlyon dînar.
- Dihok: 3 mîlyar û 672 mîlyon dînar.
Serwer Hawarî herwiha destnîşan kir, ev birê pereyan, wekî "beşa pêncem" a şayisteyên darayî yên cotkaran tê xerckirin daku li ser wan bê dabeşkirin.