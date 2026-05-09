Li zozanên Wanê zêdetir ji 50 hezar seriyên pez derketin çêrê
Navenda Nûçeyan (K24) – Bi helîna berfê û şînbûna mêrgan re, li zozanên parêzgeha Wanê jiyaneke nû dest pê kir. Sewaldarên navçeya Westanê piştî zivistaneke dijwar, pez û dewarên xwe ji axuran derxistin û ber bi mêrgên kesk ve birin.
Li parêzgeha Wanê ya Bakurê Kurdistanê, bi hatina biharê re xwezayê rengê xwe guhert. Piştî zivistaneke sar û dirêj ku herêm di bin berfê de mabû, bi bilindbûna pileya germê re berf heliya û bi hezaran donim mêrg û lêwerge careke din bûn cihê çêra ajalan. Bi taybetî li navçeya Westanê, ev guhertina werzî ji bo gundiyan bûye sedema şahî û hêsankirina karên wan ên rojane.
Gundiyên herêmê ku bi mehan pezê xwe di hundurê axuran de bi ka û ceh xwedî dikirin, niha bi derketina zozanan re nefeseke kûr distînin. Sewaldarên li Westanê, îsal zêdetirî 50 hezar pezî xwedî dikin. Bi şînbûna gîhayê teze re, hem lêçûnên gundiyan kêm dibin û hem jî kalîteya berhemên wekî şîr û goşt bilind dibe.
Gundiyên wek Hacî Resûl û Hekmî Ehmed bal kişandin ser wê yekê ku zivistana îsal pir giran derbas bû û xwedîkirina sewalan di hundur de barê wan pir giran kiribû. Wan diyar kir ku niha bi şînbûna mêrgan re, ew pezê xwe bi dilfirehî berdidin çolê.
Her wiha, Mesût Baran jî behsa bedewiya zozanên herêmê kir û destnîşan kir ku zozanên Wanê bi ava xwe ya sar û gîhayê xwe yê curbecur, ji bo sewaldariyê wekî xezîneyekê ne. Herwiha got ku niha dema herî xweş a salê ye û ew amade ne ku heta derengiya payîzê li van zozanan bimînin.
Bi helîna berfê re, çem û kaniyên ku diçine Gola Wanê jî gur bûne. Ev dewlemendiya avê dibe sedem ku lêwergehên herêmê heta dawiya havînê kesk bimînin. Ji bo herêma Wanê, sewaldarî çavkaniya herî mezin a debarê ye û vekirina deriyên zozanan tê wateya geşbûna aboriya gundewarî.