Dadgeha Enqereyê kongreya CHPê hilweşand
Ozgur Ozel ji kar tê dûrxistin û Kiliçdaroglu vedigere
Navenda Nûçeyan (K24) – Dadgeha Têhilçûnê ya Enqereyê biryareke çaverênekirî derxist û tê de Kongreya 38ê ya Partiya Gel a Komarî (CHP) hilweşand. Li gorî vê biryarê, Ozgur Ozel ji posta serokatiyê tê dûrxistin û Kemal Kiliçdaroglu careke din serokatiya wê partiyê werdigire.
Dadgeha Têhilçûnê ya Enqereyê (Odeya 36ê ya Qanûnî) piştî nirxandina dosyaya tanedanê ya li dijî kongreya CHPê, îro (Pêncşem, 21ê Gulana 2026ê) biryar da ku Kongreya 38ê ya wê partiyê, ku di rênivîsa 4 û 5ê ya Mijdara 2023ê de hatibû lidarxistin, ji ber hebûna kêmûkasiyên qanûnî (bi temamî betal e) û hatiye hilweşandin.
Dadgehê di biryara xwe de destnîşan kiriye ku ji ber hilweşandina wê kongreyê, hemî ew biryar û kongreyên asayî û tên neasayî yên ku piştî Mijdara 2023ê hatine derxistin, pûç tên hisbandin. Her bo vê meremê, lewma biryar hatiye dan ku rewşa CHPê veguhere ser dema berî rênivîsa 4ê Mijdara 2023ê; ku ev yek tê manayê ku Kemal Kiliçdaroglu wekî Serokê Giştî û desteya birêvebirina ya berê erkên xwe wergirin.
Li gorî biryara nû ya dadgehê, Ozgur Ozel û serkirdetiya niha ya CHPê bi awayekî demkî ji kar û çalakiyên wan tên dûrxistin, heta ku rêkarên qanûnî bo radestkirina deshilatê bo Kemal Kiliçdaroglu û tîma wî temam dibe.
Piştî vê biryarê, Encûmena Birêvebirina Navendî ya CHPê (MYK) bi serokatiya Ozgur Ozel civîneke neasayî û bilez li dar xist, bi merema nîqaşkirina li ser encamên qanûnî yên vê biryarê û diyarkirina pêngavên paşerojê yên wê partiyê.