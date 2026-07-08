Bi fermana Mesrûr Barzanî Nexweşxaneya Rizgarî ya Hewlêrê tê nûjenkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Li ser fermana Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, projeyeke berfireh û giştgir ji bo nûjenkirina binesazî û hemû beşên Nexweşxaneya Rizgarî ya Hewlêrê dest pê kir.
Rêveberê Nivîsgeha Serokwezîr Şeiban Çalî û Parêzgarê Hewlêrê Umîd Xoşnaw, bi mebesta şopandina destpêkirina projeyê serdana Nexweşxaneya Rizgarî kirin û ji aliyê rêveberiya nexweşxaneyê û tîmên pizîşkî ve hatin pêşwazîkirin.
Parêzgeha Hewlêrê di daxuyaniyekê de diyar kir, ev proje armanc dike ku kalîteya xizmetguzariyên bijîşkî bilind bike û jîngeheke guncav ji bo nexweşan dabîn bike.
Proje van xalan li xwe digire:
- Nûjenkirina holên nexweşan û odeyên neştergeriyê.
- Nûkirina beşên hewarçûnê (emergencî).
- Dabînkirina amûrên herî pêşketî yên pizîşkî û teknolojiyên dermankirinê.
- Baştirkirina pergalên hênikkirin, germkirin û ronahîkirina nexweşxaneyê.
Giringiya Nexweşxaneya Rizgarî
Nexweşxaneya Rizgarî wekî yek ji mezintirîn nexweşxaneyên fêrkarî (educational) yên paytext Hewlêrê tê naskirin û rojane bi sedan welatî ji bo dermankirinê serî lê didin. Ev nûjenkirina berfireh dê bibe sedema guhertineke mezin di asta xizmetguzariyan de û dê jîngeheke baştir ji bo pizîşk û karmendan jî peyda bike.
Siyaseta Kabîneya Nehem di kerta tenduristiyê de
Ev pêngav di çarçoveya girîngîpêdana Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya ji bo kerta tenduristiya giştî de tê. Hikûmet bi rêya avakirina nexweşxaneyên nû, nûjenkirina navendên bijîşkî yên heyî û dabînkirina dermanên pêwîst, hewl dide ku baştirîn xizmetguzariyên tenduristiyê pêşkêşî welatiyan bike.