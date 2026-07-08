Siyasî

Bi fermana Mesrûr Barzanî Nexweşxaneya Rizgarî ya Hewlêrê tê nûjenkirin

Kurdistan

Navenda Nûçeyan (K24) – Li ser fermana Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, projeyeke berfireh û giştgir ji bo nûjenkirina binesazî û hemû beşên Nexweşxaneya Rizgarî ya Hewlêrê dest pê kir.

Rêveberê Nivîsgeha Serokwezîr Şeiban Çalî û Parêzgarê Hewlêrê Umîd Xoşnaw, bi mebesta şopandina destpêkirina projeyê serdana Nexweşxaneya Rizgarî kirin û ji aliyê rêveberiya nexweşxaneyê û tîmên pizîşkî ve hatin pêşwazîkirin.

Parêzgeha Hewlêrê di daxuyaniyekê de diyar kir, ev proje armanc dike ku kalîteya xizmetguzariyên bijîşkî bilind bike û jîngeheke guncav ji bo nexweşan dabîn bike. 

Proje van xalan li xwe digire:

- Nûjenkirina holên nexweşan û odeyên neştergeriyê.

- Nûkirina beşên hewarçûnê (emergencî).

- Dabînkirina amûrên herî pêşketî yên pizîşkî û teknolojiyên dermankirinê.

- Baştirkirina pergalên hênikkirin, germkirin û ronahîkirina nexweşxaneyê.

Giringiya Nexweşxaneya Rizgarî

Nexweşxaneya Rizgarî wekî yek ji mezintirîn nexweşxaneyên fêrkarî (educational) yên paytext Hewlêrê tê naskirin û rojane bi sedan welatî ji bo dermankirinê serî lê didin. Ev nûjenkirina berfireh dê bibe sedema guhertineke mezin di asta xizmetguzariyan de û dê jîngeheke baştir ji bo pizîşk û karmendan jî peyda bike.

Siyaseta Kabîneya Nehem di kerta tenduristiyê de

Ev pêngav di çarçoveya girîngîpêdana Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya ji bo kerta tenduristiya giştî de tê. Hikûmet bi rêya avakirina nexweşxaneyên nû, nûjenkirina navendên bijîşkî yên heyî û dabînkirina dermanên pêwîst, hewl dide ku baştirîn xizmetguzariyên tenduristiyê pêşkêşî welatiyan bike.

 
Kurdistan24 ,