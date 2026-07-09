Li Dihokê pêşangeha ‘Azmanek bi Rengên Cuda’ hat vekirin
Dihok (K24) – Bi dirûşma "Azmanek bi Rengên Cuda", Rêveberiya Çalakiyên Dibistanan a ser bi Rêveberiya Giştî ya Perwerdeya Dihokê ve, 6emîn pêşangeha hunerî ya hevbeş vekir.
Bi serperştiya Parêzgarê Dihokê Dr. Elî Teter, 6emîn pêşangeha hevbeş a çalakiyên dibistanan hat vekirin. Di pêşangehê de 53 mamoste û hunermendên şêwekar ên ji rêveberiyên cuda yên perwerdeyê yên li ser asta parêzgehê beşdar bûn.
Armanca sereke ya vekirina vê pêşangehê, piştgirîkirina kesên dahêner, geşepêdana behreyên hunerî û handana hunermendên şêwekar e, da ku berhem û karên xwe nîşan bidin. Her wiha, ev çalakî wekî hewlekê tê dîtin ji bo peydakirina tevgereke hunerî û rewşenbîrî di nava dezgehên perwerdeyê de û derxistina enerjî û şiyanên afirîneriyê li parêzgeha Dihokê.
Di pêşangehê de, hunermend û serpereştên hunerî nêrînên xwe parve kirin. Şêwekar Mîna Ebdulla kêfxweşiya xwe nîşan da ku karên wan di pêşangeheke wiha ya berfireh de tên dîtin û bal kişand ser giringiya guhertina rengan û nûbûnê.
Şêwekar Gare Xoşebî amaje bi wê yekê kir ku pêşangeh derfetek e da ku hunermendên perwerdekar şiyanên xwe pêşkêş bikin.
Serperştê Pêşangehê Bêwar Elî jî tekez kir ku ev pêşangeh salane tê organîzekirin û armanc jê ew e ku ruhê hunerî di nav mamoste û xwendekaran de zindî bimîne.
Ev pêşangeh salane ji aliyê Rêveberiya Perwerdeya Dihokê ve tê lidarxistin û wekî yek ji mezintirîn çalakiyên hunerî yên mamosteyan li herêmê tê hejmartin.