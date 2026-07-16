Dadweriya Bilind a Iraqê: Dest bi ser 25 milyar dînar, dolar û zêr de hat girtin
Navenda Nûçeyan (K24) – Encûmena Bilind a Dadwerî ya Iraqê ragihand, di dosyaya gendeliyê de, dest bi ser 25 milyar dînar, 4 kîlo zêr û 200 hezar dolarî de hat girtin.
Encûmena Bilind a Dadwerî ya Iraqê îro 16’ê Tîrmeha 2026’an daxuyaniyek belav kir û encamên operasyoneke mezin a dijî gendeliyê aşkere kirin. Operasyon di çarçoveya lêpirsîna li ser Ednan Cumeylî, Alîkarê Wezareta Petrolê bo Karên Parzûngehan, hat kirin.
Dadwerê lêkolînê yê Dadgeha Tawanan a Navendî ya rûbirûbûna gendeliyê diyar kir ku tawanbar Cumeylî samanên ku bi rêya gendeliyê bidest xistine, bi awayên sosret veşartine. Aşkere kirin jî, beşek ji pereyan li cem hinek kesan wekî "emanet" hatibûn danîn, lê beşeke mezin di nav dîwarên hinek xaniyan de hatibûn veşartin daku neyên dîtin.
Li gorî agahiyên fermî, di vê operasyonê de dest bi ser van samanên jêr de hat girtin:
- 25 milyar dînarên Iraqî.
- 200 hezar dolarên Amerîkî.
- 4 kîlogiram zêr û xişil (zêrên xemlê).
Dadgehê tekez kir ku ev operasyon ne dawî ye û lêkolîn bi hûrî berdewam dikin. Armanc ew e ku hemû kesên ku di vê tora gendeliyê de cih girtine werin tespîtkirin û hemû samanên dewletê yên hatine talankirin werin vegerandin bo xezîneya giştî.