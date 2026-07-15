Dijetirora Kurdistanê: Hêzên Hevpeymanan 8 dronên bombekirî li asmanê Hewlêrê êxistin
Navenda Nûçeyan (K24) – Dijetirora Kurdistanê ragihand ku hêzên Hevpeymaniya Navdewletî kariye hejmareka dronên bombekirî li asmanê bajarê Hewlêrê têk bibin û bixin xwarê, bêyî ku çi zirarên canî jê peyda bibin.
Dijetirora Kurdistanê di daxuyaniyeka fermî de aşkere kir ku îşev (Çarşem, 15ê Tîrmeha 2026ê) di navbera saet 20:53 heta 21:20 de, hêzên Hevpeymaniya Navdewletî bi rengekê serkeftî kariye 8 dronên bombekirî li asmanê bajarê Hewlêrê têk bibin û bixin xwarê.
Li gorî wê daxuyaniyê, ji ber van êrîşan tu zirarên canî çê nebûne û niha rewşa paytextê bi tevahî aram e.
Ji aliyekê din ve jî, Rêveberê Balafirxaneya Navdewletî ya Hewlêrê ji bo Kurdistan24ê eşkere kir ku pêvajoya rabûn û dadana balafiran li gorî bernameya wan a diyarkirî bi rê ve diçe û qada asmanî ya paytextê parastî û normal e.