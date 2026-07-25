Li Sûriyeyê du otobus li hev ketin: Herî kêm 35 kesan canê xwe ji dest daye
Navenda Nûçeyan (K24) – Li ser rêya navbera Şam û Dêrezorê, di encama lihevketina du otobusan de karesatek pêk hat. Li gorî agahiyan, herî kêm 35 kesan canê xwe ji dest dane û bi dehan kesên din jî birîndar bûn.
Televîzyona fermî ya Sûriyeyê li ser zarê Wezareta Tenduristiyê ragihand, bûyerê li ser rêya Şam - Dêrezorê, di navbera herêmên El-Suxne û Tedmûrê de qewimiye. Di encama lihevketina du otobusan de, li gorî bîlançoya herî dawî 35 kesan canê xwe ji dest dane û nêzîkî 40 kesî jî birîndar bûne.
Wezareta Navxwe ya Sûriyeyê aşkere kir, bûyer di navbera otobuseke sivîlan û otobuseke din a ku endamên Hêzên Ewlekariya Navxwe tê de bûn de pêk hatiye. Rewşenbîrê Sûrî yê Mafên Mirovan (SOHR) jî da zanîn ku piştî lihevketinê, di yek ji otobusan de agir derketiye û vê yekê hejmara qurbaniyan zêdetir kiriye.
Ji ber ku cihê bûyerê li herêmeke biyabanê ye û nexweşxaneya herî nêzîk 50 kîlometre dûr e, tîmên hawarhatinê di destwerdanê de rûbirûyî zehmetiyên mezin bûn. Ji ber vê yekê, Wezareta Berevaniyê ya Sûriyeyê çend helîkopterên leşkerî şandin cihê bûyerê, da ku birîndaran bigihînin Nexweşxaneya Leşkerî ya Humsê.
Tîmên rizgarkirinê hîna li cihê bûyerê xebatên xwe berdewam dikin, da ku qurbaniyên di bin otobusan de mane derxin.