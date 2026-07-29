Heşda Şeibî: Baregehên me li Besrayê bûn amanca êrîşeke asmanî
Navenda Nûçeyan (K24) – Fermandariya Operasyonên Haşda Şeibî li parêzgeha Besrayê ragihand, baregehên wan rûbirûyî êrîşeke asmanî ya giran bûne.
Fermandariya Haşda Şeibî îro 29ê Tîrmeha 2026an di daxuyaniyekê de aşkere kir, di encama bombebarankirina baregeha wan a li Besrayê de, 10 çekdar hatine kuştin û 2 kesên din jî birîndar bûne. Heşda Şeibî diyar kir, wan dest bi lêkolînan kiriye û li herêmê rêkarên tund ên ewlehiyê girtine.
Ev daxuyaniya Heşda Şeibî piştî wê tê, CENTCOMê ragihand ku firokeyên şer ên Amerîka û Siûdiyê, komgeha çekan û navendên lojîstîk ên komên çekdar ên ser bi Îranê li rojhilatê Iraqê armanc girtine.
Li gorî daxuyaniyê, ev êrîş wekî bersivekê bûn ji bo zêdetirî 30 êrîşên dronî yên ku di 72 demjimêrên borî de li dijî hêzên Amerîkayê û binesaziya enerjiyê ya Siûdiyê hatibûn kirin.
Her çend di daxuyaniya Heşd de tenê behsa Besrayê hatibe kirin jî, jêderên ewlehiyê aşkere kirin ku baregehên milîsan li parêzgehên Babil, Kerbela û Neynewayê jî rûbirûyî bombebaranan bûne.
Ev alozî di demekê de ye ku Riyad bi tundî komên çekdar ên li Iraqê tohmetbar dike ku bi dronan êrîşî kêlgehên petrolê yên Siûdiyê dikin. Her du welat (Amerîka û Siûdî) tekez dikin ku ew ê rê nedin van koman ku aramiya herêmê têk bidin.