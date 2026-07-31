Peyama Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di salvegera 43ê ya Enfala Barzaniyan de
Navenda Nûçeyan (K24) - Di salvegera Enfala Barzaniyan de, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê peyamek belav kir û tê de tekez dike ku, divê hikûmeta federal erkê xwe yê destûrî û berpirsyariya xwe ya exlaqî bi cih bîne û bi rengekê hejî kesûkarên qurbaniyên pêlên jenosîd û Enfalê û hemî kesûkarên qurbaniyên di bin destê rejîma berê ya Iraqê de qerebû bike.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Înî, 31ê Tîrmeha 2026ê) ragihand: "Îro çil û sê sal di ser yek ji hovtirîn tawanên rejîma berê ya Iraqê re derbaz dibin, ku komkujî û jenosîdkirina bi hezaran mirovên bêguneh ên Barzanî ye."
Mesrûr Barzanî herwesa got: "Di vê salvegera xembar de, em bi rêz û rûmet karesata Barzaniyên enfalkirî û tevahiya şehîd û enfalkiriyên Kurdistanê li Germiyan, Behdînan, Balîsan, Şêx Wesanan, Kurdên Feylî û Şingalê bi bîr tînin."
Mesrûr Barzanî spasiya xelkê Kurdistanê jî kir û got: "Me gelek rêz ji bo hemî wan merxas û camêran heye yên ku di wan rojên dijwar û sext de alîkarî û piştgiriya kesûkarên lêqewmiyên Barzaniyên enfalkirî kir."
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê tekez jî kir: "Pêdivî ye hikûmeta federal erkê xwe yê destûrî û berpirsyariya xwe ya exlaqî bi cih bîne û bi rengekê hejî kesûkarên qurbaniyên pêlên jenosîd û Enfalê û hemî kesûkarên qurbaniyên li ser destê rejîma berê ya Iraqê qerebû bike."
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê herwesa got: "Her wekî çawa pêdivî ye xelkê Kurdistanê van tawanan tu carî ji bîr neke û bizane ku gelê Kurdistanê gelek qurbaniyên bêhempa di pênava mafên xwe yên rewa de dane, ji ber wê yekê jî tu carî dest ji destkeftiyên xwe yên neteweyî û nîştimanî bernade û bi hemî rengan wan diparêze."