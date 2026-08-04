Hêmin Hewramî: Kilîta derbazbûna ji vê rewşê çalakkirina parlamentoyê ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Endamekê Mekteba Siyasî ya PDKê di hevdîtinekê de ligel Konsula Giştî ya Nû ya Brîtanyayê ragihand ku kilîta derbazbûna ji aloziya siyasî, diyaloga berdewam a aliyan, çalakkirina parlamentoyê û avakirina kabîneya dehê ya hikûmetê çalakkirina parlamentoyê ye.
Endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) Hêmin Hewramî îro (Sêşem, 4ê Tebaxa 2026ê) li Pîrmamê pêşwaziya Konsula Giştî ya Nû ya Brîtanyayê Holly Tair kir.
Di wê hevdîtinê de, Hêmin Hewramî destpêkirina erkê wê yê nû bi germî li wê pîroz kir û daxwaza serkeftinê ji bo wê kir.
Navborî li ser naveroka wê civînê ragihand ku wan helwest û siyasetên PDKê yên li ser rewşa hundirîn a Kurdistanê û sedemên xetimîna siyasî ji bo şanda mêvan zelal kirine.
Wî endamê Mekteba Siyasî ya PDKê di tewerekê dî yê wê civînê de siyaset û helwestên PDKê li ser rewşa navxweyî ya Kurdistanê û sedemên xetimînê û nêrîna PDKê ji bo derbazbûna ji vê qonaxê ron kirin.
Hewramî tekez jî kir: "Kilîta derbazbûna ji vê rewşê proseyeke hevdem a diyalog û diyaloga berdewam a hemî aliyên siyasî, çalakkirina parlamentoyê û avakirina kabîneya dehê ya hikûmetê ye, li ser bingeha wê lihevkirina siyasî ya di Gulana 2025ê de di navbera PDK û YNKê de hatibû îmzekirin."