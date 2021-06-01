Kürdistan Bölgesi ve Irak Tarım Bakanlıkları: Ağaç kesimlerini durdurun

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ve Irak Tarım Bakanlıklarının ortak açıklamasında, Türkiye hükümetinden, Behdinan bölgesindeki ağaç kesimlerine son verilmesi istendi.

Yapılanların insanlık ve doğa düşmanlığı olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan da sorunun çözümü için yardımcı olmaları istendi.

Dün akşam Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Adil Cotyar da yaptığı açıklamada, yaşananlardan duyulan rahatsızlık dile getirilerek Kürdistan Bölgesi doğasına zarar verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Türkiye tarafından yapılan ağaç kesimlerinin araştırılması için bir komisyon kurdu.