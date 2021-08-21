Yunanistan'dan Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar
HABER MERKEZİ
Yunanistan göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 40 kilometrelik duvar ördü.
Sınır bölgesini ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, inşa edilen çelik duvar ve gözetleme sistemini inceledi.
"Afganistan krizi göçmen akınları için olanak yaratıyor'' diyen Panagiotopulos, "Olası etkiye karşı pasif bir şekilde bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.
Yunanistan 40 kilometrelik çelik çiti geçen yıl kurmaya başlamıştı. Yunanistan'da 2015'ten bu yana yaklaşık 60 bin göçmen kalıyor.
Atina yönetimi, son aylarda göçmen kamplarını çitle çevirerek ve kara ve deniz yoluyla sınır devriyelerini yoğunlaştırmıştı. (Kaynak: Reuters)