Politika

Yunanistan'dan Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar

Yunanistan, Afganistan'dan olası göçmen akınına karşı Türkiye ile sınırına 40 kilometrelik duvar ördü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Yunanistan Türkiye Çelik duvar Afgan sığınmacılar

HABER MERKEZİ

Yunanistan göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 40 kilometrelik duvar ördü.

Sınır bölgesini ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, inşa edilen çelik duvar ve gözetleme sistemini inceledi.

"Afganistan krizi göçmen akınları için olanak yaratıyor'' diyen Panagiotopulos, "Olası etkiye karşı pasif bir şekilde bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan 40 kilometrelik çelik çiti geçen yıl kurmaya başlamıştı. Yunanistan'da 2015'ten bu yana yaklaşık 60 bin göçmen kalıyor.

Atina yönetimi, son aylarda göçmen kamplarını çitle çevirerek ve kara ve deniz yoluyla sınır devriyelerini yoğunlaştırmıştı. (Kaynak: Reuters)

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv