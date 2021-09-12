ABD’li araştırmacı: Bağdat’ta Başkan Barzani’nin rolünü sınırlandırmak isteyen bir akıl var

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine bağlanan ABD’li araştırmacı Paul Davis, 10 Ekim’de yapılması planlanan Irak seçimleri ve Erbil-Bağdat ilişkileriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Demokratik sürecin sadece seçimle değil bir kültür meselesi olduğunu belirten Paul Davis, Irak’ta yapılması planlanan seçimlerde İran’ın etkisinin artabileceği uyarısında bulundu.

ABD’nin Afganistan sorunuyla uğraştığı bir dönemde İran’ın Irak seçimlerini ülkede nüfuzunu artırmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirten Davis, “Seçimlerle büyük bir değişimin olacağını beklemek hata olur. İran’ın Irak siyasetinde eli güçlenebilir bunu Iraklılar da biliyor” dedi.

Irak’ta parlamenter sistemin ortadan kalkması ve başkanlık sistemine geçiş için çaba harcayanlar olduğunu vurgulayan Davis, “Ülkede başkanlık sitemine geçilecekse, bu tüm tarafların talebiyle olmalı. Irak’ta demokratik sistem yeni ve bu ülkeye parlamenter sistemin daha uygun olduğunu düşünüyorum. ABD gibi hem başkanlık sistemiyle yönetilmek hem de demokrasiye sahip olması için Irak’ın, demokrasi konusunda tecrübe edinmesi ve demokratik kültürü temel alması gerek” şeklinde konuştu.

Irak’ta seçimlerin küçük değişimler gerçekleştirebileceğini belirten ABD’li araştırmacı, “Irak’taki siyasi güçler, Kürtlerin, Başkan Barzani’nin ve Bağdat’taki Kürdistanlı tarafların gücünü sınırlandırmak için bir çaba içerisinde. ABD, Kürdistan Bölgesi’nin rolünü korumak için Irak’ta kalmalı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kürdistan Bölgesi ile özel bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Paul Davis, “Ancak son yıllarda Kerkük’te yaşananlar, Iraklı tarafların kente el koyması ve ABD’nin tüm bunlara karşı sessiz kalması, ilişkilerin sorgulanmasına neden oldu. Kürdistan Bölgesi; ABD’ye karşı değildir, ABD’nin dostudur ve bu ilişkiler geliştirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.