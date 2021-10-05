Politika

BM Temsilcisi, KDP adaylarının Şengal’de PKK tarafından engellenmesini kınadı

BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi, KDP adaylarının Şengal’e girişinin PKK tarafından engellenmesini kınadı.
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kürdistan PKK Şengal Jeanine Hennis-Plasschaert

BAĞDAT (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adaylarının Şengal’de PKK tarafından engellenmesine ilişkin konuştu.

Plasschaert, “Şengal’deki olaydan haberim var. Tüm partiler seçim kampanyasında özgürdür. Erbil ve Bağdat yönetimleri, durumun normalleştirilmesi için çalışmalı. Irak’ta kampanya yürütmenin kolay olmadığını biliyorum ancak her adayın her yerde özgürce propaganda yapma hakkının olduğunu vurgulamak istiyorum. Özgürce hareket edebilmeliler. Bu olayı kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Seçimlere hile karıştırılması girişimleriyle ilgili ise Plasschaert şunları söyledi:

“Tüm amaç ve görevimiz hilelerin önüne geçmektir. Özellikle de Kerkük’te. Birleşmiş Milletler gözlemcileri seçimin başarılı bir şekilde geçmesi için her çabayı gösterecektir. Ayrıca adayların ve seçmenlerin tehdit edilmesinin önüne geçmek için bütün tarafları takip edeceğiz.”

2 Ekim Cumartesi günü seçim kampanyası için Şengal’e gitmek isteyen KDP adayları PKK unsurları tarafından engellenmişti.

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