Lavrov'dan K24’e: Kürtler kendilerini Suriye’nin bir parçası olarak görmeli

MOSKOVA (K24)

Vatikan’ın Uluslararası İlişkiler Genel Sekreteri Paul Richard Gallagher ile yaptıkları görüşme sonrası Belarus’taki mülteci sorunu hakkında basına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Rojava’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

K24 muhabiri Xoşewi Mihemed’in "Suriye krizinin çözümüne yönelik çalışmalarınız nasıl gidiyor? Rusya'nın Suriye'nin geleceği konusunda tüm tarafları bir araya getiren bir anlaşmaya varılması için önerisi nedir?" sorusuna Lavrov şu yanıtı verdi:

"Kürtler kendilerini Suriye toplumunun bir parçası olarak görmeliler. Kürt temsilcilerle güçlü ilişkilerimiz var. Suriye konusunda yapılacak görüşmelerde Kürtlerin tüm hak ve çıkarlarını anayasal prosedür çerçevesinde gözetmek için birlikte çalışmaya hazırız."

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, “Kürtlere tavsiyem Amerikalıların güzel sözlerine uymamalarıdır. Onlarda ayrılma isteğini arttırmak istiyorlar” şeklinde konuştu.