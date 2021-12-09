Kürt Diaspora Konfederasyonu ilk adımı attı: Hedef birlik

ERBİL (K24)

4-5 Aralık tarihleri arasında başkent Erbil’de gerçekleştirilen Kürt Diaspora Kongresi’nin sonuç bildirgesinde “Kürdistan bayrağını kabul eden herkese kapımız açıktır” mesajı verildi.

Kürt Diaspora Kongresi’ne yurt dışında yaşayan 150’den fazla temsilci katıldı.

Kongreye katılanların arasında Kürdistan’ın dört parçasından isimlerin yanı sıra Avrupa’daki Kürt diasporası ve Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve diğer birçok ülkeden çok sayıda kişi katıldı.

Kongreye ayrıca, Başkan Mesud Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Erbil Valisi Umed Xoşnaw ile Kürdistan Bölgesi’nden çok sayıda parti temsilcisi, milletvekilli, gazeteci ve siyasetçi katıldı.

“HEDEF BİRLİK OLMAK”

Kongrenin gerçekleştirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eski Sovyetler Birliği Uluslararası Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Şêx Ramazan Seyidov, Başkan Mesud Barzani’nin önerisi üzerine kongrenin yapıldığını ifade etti:

“Kürt Diaspora Konfederasyonu’nun düzenlediği kongreye katılmak için geldik. Başkan Barzani’nin önerisi üzerine kongre yapıldı. Sonraki aşamalarda çalışmalara başlayacağız. Kürt Diaspora Konfederasyonu ilk kez bir kongre düzenledi ve bir araya geldik. Dünyanın her yerinde yaşayan Kürtlerin sorunlarını, yaşantılarını yakında takip etmek, Kürtlerin ulus olma bilincinin farkındalığı için bu konfederasyonun varlığı önemlidir. Kürt Diaspora Konfederasyonu’nun sonuç bildirgesinde ‘Kürdistan bayrağını kabul eden herkese kapımız hep açıktır’ mesajı var.”

Kürt Diaspora Konfederasyonu’nun bütün Kürtlerin birliğini amaçladığını vurgulayan Seyidov, “Bütün Kürt diasporasını bir çatı altında birleştirmeyi amaçlıyoruz. Diasporanın çalışmalarında, projelerinde birbirine yardım etmesini, birbirinden haberdar olmalarını hedefliyoruz. Kürt Diaspora Konfederasyonu, Kürtler arasında birliği amaçlıyor. Avrupa’da, Kafkas ülkelerinde Asya’da, Afrika’da yani dünyanın her yerinde yaşayan Kürtlerin birlik olmasını amaçlıyor” şeklinde konuştu.

NEDEN KÜRT DİASPORA KONFEDERASYONU?

Kongre katılımcılardan İsviçre Kürt Diasporası Sorumlusu yazar Aydın Dere, Kürtlerin bir diaspora örgütlenmesine ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, “Bu oluşum tüm dünyadaki Kürtleri kapsayan unsurlardan oluşuyor. Her halk nasıl organize oluyorsa, dışarıda nasıl örgütleniyorsa Kürtlerin de hepsinden daha fazla bir diaspora örgütlenmesine ihtiyaçları var. Konfederasyon diplomasi ayağından, lobi oluşturmadan, iş dünyasından, kültürel çalışmalardan, dil ve eğitim hakkı hepsini içeriyor. Her ülkenin diplomatik misyonları, temsilcilikleri ve konsoloslukları var ama Kürtlerin yok. İşte Kürt Diaspora Konfederasyonu bunları içeren bir örgütlenmedir” dedi.

Kürt Diaspora Konfederasyonu’nun doğru bir proje olduğunu belirten Dere, şöyle devam etti:

“Doğru bir projeye adım adım attığımıza inanıyorum, bunun üzerine yeni inşalar yapacağız. Önceden Avrupa’da toplantıları yapıldı, kongrenin Kürdistan Bölgesi’nde yapılmasına ihtiyaç duyuldu. Mesela İsveç, Almanya ve başka ülkelerde Kürtlere ait küçük federasyonlar var ama bu ise bütün Kürt dünyasının çeşitli alanları içeren diplomasiden, lobiden, sanattan, eğitimden, ticarete kadar hepsini içeriyor. Ve bu tüm Kürt dünyasının ve Kürdistan’dan yaşayan bütün insanlarımızın konfederasyonudur.”

Kongrenin Kürdistan Bölgesi’nde yapılmasının diasporaya güven verilmesi için yapıldığını kaydeden Dere, “Her ülkenin böyle çalışmaları var, sadece Kürtlerin yok. Biz bunu yapmazsak tarih bize hiçbir şans tanımak zorunda değil. Kürdistan Bölgesi’nde kongrenin yapılmasının sebebi kuşkusuz diasporaya güven vermeyi içeriyor. Biz özgür topraklara sahibiz ve bu özgür toprakların da bir hükümeti var” şeklinde konuştu.