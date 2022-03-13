Kürt siyasi parti temsilcilerinden Kurdistan24'e destek açıklaması

DİYARBAKIR (K2)

Dün gece saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun başkent Erbil’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısında Kurdistan24 medya kuruluşu binasında büyük hasar oluşmuştu.

Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kürt siyasi parti temsilcileri Kurdistan24'e destek verdi.

PAK: KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NDEKİ HUZURU BOZMAK İSTİYORLAR

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Sözcüsü Hanifi Turan, saldırılarla Kürdistan’daki huzuru bozmak istediklerini ifade ederek, “Saldırı nereden gelirse gelsin, ister İran ya da başka güçler yapsın, bu saldırı bir terör saldırısıdır. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kurdistan24 kanalında çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kürdistan işgalcileri Kürdistan Bölgesi’ndeki huzuru bozmak ve gelişmişliğinin önünü kapatmak için bu saldırıları yapıyorlar” dedi.

HAK-PAR:KURDİSTAN24’ÜN SESİ HEP YÜKSELECEK

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Diyarbakır İl Başkanı Vasıf Kahraman, şunları söyledi:

“Erbil’deki huzuru kaçırmak istiyorlar. Kürtlerin desteğiyle Irak’ta yeni kurulacak iktidar işgalcilerin işine gelmiyor, en başta da İran. Bundan dolayı bir kaos çıkarmak istiyorlar. Saldırganları kınıyoruz, hiç kimsenin sesini kesemezler, Kurdistan24 kanalının sesi hep yükselecektir.”

PDK-BAKUR: KURDİSTAN24 ULUSLARARASI BİR KANALDIR

Kürt Demokratlar Platformu (PDK-Bakur) Genel Başkanı Sertaç Bucak, Erbil’e yapılan saldırının bir terör saldırısı olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Başkent Erbil’e yönelik yapılan füze saldırısını sert bir dille kınıyorum. Saldırıların hedefin özellikle ABD Başkonsolosluğu ve Kurdistan24 vardı. Bu saldırı terörist bir saldırıdır. Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın dışından yapılan bir saldırıdır. Savaş isteyen devletler Ortadoğu’da siyasete karşı demokrasi ve barışı ortadan kaldırmak istiyorlar. Kurdistan24 kanalı önemli bir televizyondur. Kurdistan24 sadece Kürdistan Bölgesi’nde değil, dört parça Kürdistan’da izleniyor, takip ediliyor, uluslararası bir kanaldır. Böylesi saldırılar medyanın sesini kesmek istiyorlar, bunlar kabul edilemez."

KDP-BAKUR: SALDIRI KURDİSTAN24’ÜN ULUSAL VE VATANSEVERLİĞİNİ YÖNELİK

KDP-BAKUR Sözcüsü Hişyar Özalp, Erbil saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın Irak’taki etkisinin azaltılmak istenmesi sonucu yapılan saldırıların birer mesaj olduğunu söyledi.

Hişyar Özalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürdistan Bölgesi, birlikte yaşam kültürü, huzur ve demokrasi alanında gelişiyor. Kürdistan Bölgesi yetkilileri her alanda Kürtlerin hakkını ve çıkarlarını koruyorlar. Bağımsızlık referandumundan sonra yeni bir süreç başladı. Kürtler, Irak Anayasası’nın 140’ın maddesine göre Kürdistani bölgelerin sorunların çözümünü istiyor. 2021 seçimlerinde sonra yapılan görüşmeler neticesinde bir tablo ortaya çıktı o da KDP ile birlikte yapılan ittifakla kurulacak hükümet İran’a bağlı Haşdi Şabi gibi milislerin tasfiye edilmesi isteniyor. Son yıllarda İran’ın Bağdat üzerindeki etkisi çok artmıştı. Bunun da etkisi kırılacak. İran bunu kabul etmiyor. Yeni hükümet kurulmasın diye bu saldırılar bir mesajdır.”

Kurdistan24 kanalının ulusal ve vatanseverliğine saldırı yapıldığını vurgulayan Özalp, “Kürdistan medyası tüm dünyada ve dört parça Kürdistan’da önemli bir kaynaktır. Kurdistan24 de bunlardan biridir. Kurdistan24 önemli bir rol üstleniyor. Bu saldırı Kurdistan24’ün ulusal ve vatanseverliğini kırmak için bir mesajdır” şeklinde konuştu.