İngiliz parlamenter: Kürtlere destek olma zamanı

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İngiltere Parlamentosu Üyesi Gary Kent, Başbakan Mesrur Barzani’nin Londra ziyaretinin İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan İngiltere Parlamentosu Üyesi Gary Kent, 31 yıl içerisinde Kürtlerin İngiltere Dışişleri’nde çok önemli bir konuma sahip olduklarını kaydederek, İngiltere’nin Erbil’de iyi bir varlığının olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’nin Londra’nın önemli müttefiki olduğunu belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani’nin İngiltere ziyaretinin, Kürdistan Bölgesi’nin dünya haritasına çıkması için bir vesile olacağını vurgulayan Kent, Kürdistan Bölgesi’nde dinlerin bir arada yaşadığını ve Kürdistan Bölgesi’nin terörle mücadele ettiğini bildirdi.

Peşmerge’nin terörle mücadelede ödediği bedellerin gözlerinin önünde olduğunu ve Peşmerge’nin Kürdistan’ı ve bölgeyi koruduğunu söyleyen Kent, Kürdistan Bölgesi için bu süreçte gerekli olanın, İngiltere başta olmak üzere dost ve müttefiklerinin desteğini alması, potansiyelini artırması ve Batı’nın çok iyi ve gerekli bir müttefiki olması olduğunu ifade etti.

İngiltere’nin Kürtlere destek olması gerektiğini kaydeden Kent, “Irak da Kürtlere destek olmalı. Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgeler sorunu çözülmeli. İngiltere,Kürdistan Bölgesi ile Irak arasında 2005 yılından beri çözülmeyen sorunların çözümünde destek olabilir” dedi.

İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ekonomik, ticari, siyasi ve diplomatik ilişkilerin Kürdistan Bölgesi’nin konumunun güçlenmesinin önemli nedenlerinden olduğunu kaydeden Kent, Kürdistan Bölgesi’nin sanayi, tarım ve ekonomik altyapıyı güçlendirecek tüm alanlara yatırım yapması gerektiğini dile getirdi.

“Halepçe’nin tüm Kürdistan Bölgesi ve Irak vilayetleri arasındaki en yeşil kent olmasını önerdim” diyen Kent, bunun için de İngiltere’den destek alınması gerektiğini belirtti.