Iraklı komutanlardan Şengal’in önde gelen isimlerine ziyaret

ŞENGAL (K24)

Batı Ninova Operasyonlar Komutanı Cebbar et-Tai ile Piyade Tümeni Komutanı Esin Hamza Zübeydi’nin Şengal’de önemli isimleri ziyaret ettiği bildirildi.

Cebbar et-Tai, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Asıl amacımız silahlı örgütlerin ve yasa dışı grupların ortaya çıkışını önlemektir. Şengal’de PKK bağlantılı örgütlerin otoritesini kurmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Ayrıca et-Tai, ordunun ateş etme emri bulunduğunu kaydederek, “Gerekirse Şengal’de istikrarı bozan gruplara karşı silahlı kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

Şengal’deki gelişmelerin nasıl ortaya çıktığı konusuna da değinen et-Tai, “Yasaları çiğneyen, bölgedeki gidiş-geliş yollarını kapatan ve korku yayan örgüt mensuplarının varlığı sonucu çatışmalar çıktı” şeklinde konuştu.