Iraklı komutanlardan Şengal’in önde gelen isimlerine ziyaret
ŞENGAL (K24)
Batı Ninova Operasyonlar Komutanı Cebbar et-Tai ile Piyade Tümeni Komutanı Esin Hamza Zübeydi’nin Şengal’de önemli isimleri ziyaret ettiği bildirildi.
Cebbar et-Tai, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Asıl amacımız silahlı örgütlerin ve yasa dışı grupların ortaya çıkışını önlemektir. Şengal’de PKK bağlantılı örgütlerin otoritesini kurmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Ayrıca et-Tai, ordunun ateş etme emri bulunduğunu kaydederek, “Gerekirse Şengal’de istikrarı bozan gruplara karşı silahlı kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.
Şengal’deki gelişmelerin nasıl ortaya çıktığı konusuna da değinen et-Tai, “Yasaları çiğneyen, bölgedeki gidiş-geliş yollarını kapatan ve korku yayan örgüt mensuplarının varlığı sonucu çatışmalar çıktı” şeklinde konuştu.
“10 BİN ŞENGALLİ GÖÇ ETTİ”
Diğer yandan Duhok Valisi Ali Teter, çatışmalar nedeniyle 10 bin Şengallinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Vali Teter, evlerini terk etmek zorunda kalan Şengalli ailelerin Duhok ile Zaho’daki kamplara yerleştiğini söyledi.
Irak ordusu 1 Mayıs’ta Şengal merkezine ve bazı ilçelere yönelik operasyon başlattı.
Söz konusu operasyonun ardından PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak askerleri arasında çıkan çatışmalar bölgede yeniden kitlesel göçlere neden oldu.
K24’e konuşan Irak Parlamentosu’nun KDP Fraksiyonu Sözcüsü ve Şengal Milletvekili Viyan Dexil ise YBŞ mensuplarının çoğunluğunun Suriye vatandaşı olduğunu belirterek, PKK’nin Şengal’deki varlığının son bulması gerektiğini vurguladı.