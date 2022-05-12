PKK çatışmaları nedeniyle Şengal’de eğitim sekteye uğradı

ŞENGAL (K24)

PKK ile Irak ordusu arasında yaklaşık 1 aydır süren gerginlik ve çatışma, en çok sivillere zarar veriyor.

K24’e konuşan aktivist Samiye Şengali, “Bazı bölge sakinleri kısa süre önce evlerine dönmüştü ki bir kez daha göç yollarına düştü. Bu insanlara karşı psikolojik savaş yürütülüyor. Son dönemdeki çatışmalar Şengal halkının yaşamını derinden etkiledi” diyor.

Xelef Xelil isimli Şengal sakini ise çatışmaların pazarı ciddi şekilde etkilediğini ve gündelik yaşamı durma noktasına getirdiğini belirtti.

Çatışmalardan bölgedeki okullar ve öğrenciler de etkileniyor. Yüzlerce öğrencinin eğitimden uzak kaldığını belirten Elyas Xanim isimli öğretmen, “Sinune ve Xanesor’da çok sayıda kişi yerinden oldu. Öğrenciler okula gidemiyor” diye konuştu.

K24’e konuşan Şengal Eğitim Müdürü Meyser Haci, Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı’nın, Şengal’deki çatışmalar nedeniyle okullarından olan öğrenciler için destek sağladığını ve ihtiyaçları karşıladığını ifade etti.

Meyser Haci, “Kimi öğrenciler çatışmalar nedeniyle kitaplarını dahi evden alamadan aileleriyle göç etmiş. Öğrencilerin psikolojik açıdan çok kötü durumda” ifadelerini kullandı.