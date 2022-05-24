Politika

'Kürdistan Bölgesi önemli bir enerji kaynağı haline geldi'

Uluslararası Siyaset Uzmanı Serdar Musa Şerif, Kürdistan Bölgesi’nin sahip olduğu petrol ve doğalgaz sayesinde hem bölgede hem de dünyada önemli bir enerji kaynağı haline geldiğini ifade etti.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Petrol Doğalgaz Mesrur Barzani Davos Zirvesi

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Uluslararası Siyaset Uzmanı Serdar Musa Şerif, Başbakan Mesrur Barzani’nin Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iki yıl boyunca ertelenmesinin ardından yeniden gerçekleştiğini anımsatan Şerif, WEF’in uluslararası ilişkiler anlamında çok önemli olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin zirveye katılımının ve uluslararası devletlerle temasının büyük bir etki olduğuna işaret eden Şerif, ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sunacağını söyledi.

Serdar Musa, “Kürdistan Bölgesi, sahip olduğu petrol ve doğalgaz zenginliği sayesinde küresel düzeyde bir etkiye sahip olduğunu, büyük şirketleri Kürdistan Bölgesi’ne çekebileceğini ve önemli bir enerji kaynağı olabileceğini gösterdi” dedi.

Şerif, Kürdistan Bölgesi’nin hem bölgede hem de Ortadoğu’da önemli enerji kaynağı olacağını belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, Dünya Ekonomik Forumu’nda önemli temaslarda bulunuyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin sesini Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’nda duyurmaktan ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

Davos Zirvesi 22-26 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

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