Rus uzmanlar Türkiye’nin olası Rojava operasyonunu K24’e değerlendirdi

MOSKOVA (K24)

K24’e konuşan Moskova’daki Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Victor Nadin Rayvsky, “Suriye ordusuyla işbirliği ve anlaşmanın oradaki Kürtler için kilit öneme sahip olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki Kürtlerin kaderi dramatik; bazen destekleniyorlar, bazen desteklenmiyorlar. Kürtlerin Kürdistan Bölgesi’nden başka statüleri yok” dedi.

İngilizlerin bir zamanlar Kürtlere bağımsızlık sözü verdiğini, ancak sözünü yerine getirmediğini dile getiren Rayvsky, “Bu nedenle Kürtlerin, Suriye’deki Kürt bölgelerinde kendi güvenliğini sağlamak için Suriye hükümeti ve Rus tarafıyla birlikte hareket etmesi gerektiğini söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN PLANLARI GERÇEĞE UYMUYOR”

K24’e konuşan Rus askeri uzman Vladimir Ivsev, Türkiye’nin dile getirdiği güvenli bölgenin medyada aktarılandan daha kısa olduğuna inandığını söyledi.

“Türkiye’nin planları artık gerçeğe uymuyor, dolayısıyla bölgesine büyük bir başarıyı sağlaması zor” diyen Vladimir Ivsev, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturma talebini yerine getirmesi imkansız. Türkiye bazı cephelerde değişikliler yapabilir, fakat saldırıları genişledikçe daha çok can kaybı verecektir. Belki medya propagandası için küçük bir başarı elde edebilir.”

SIDOROV: RUSYA’NIN OPERASYONA YEŞİL IŞIK YAKMASI ZOR

K24’e konuşan Moskova Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Andrey A. Sidorov ise “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de kötü giden gidişatı baskılamak için sınırdaki savaşı artırmayı bir geçit olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik saldırıyı Rusya’ya karşı bir koz olarak kullanabileceğini de belirten Sidorov, “Çünkü orada bir Rus askeri üssü var” dedi.

Rusya’nın ve Rus diplomatların operasyon için Türkiye’ye yeşil ışık yakmalarının zor olduğunu vurgulayan Sidorov, “Rusya Şam’la ilişkilerini kesmek istemiyor. Geçmişte Rusya’nın rızası olmadan Türkiye Suriye’ye saldırdı ve Moskova hiçbir zaman bu tür saldırılara razı olmadı” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU - LAVROV GÖRÜŞMESİ

Bu arada üç gün önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik düzenlemeyi planladığı operasyonla ilgili, “Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor” demişti.

Lavrov ise, "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Uluslararası toplum Suriye'deki şartları ağırlaştırıyor. ABD, Suriye'de gayrimeşru şekilde bir takım örgütleri besliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Lavrov, "Bir sonraki toplantı Temmuz'da Nursultan'da yapılacak" şeklinde konuşmuştu.

TÜRKİYE’NİN OPERASYON MESAJLARI

Geçen hafta Rojava’ya yönelik olası operasyonla ilgili konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye’nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz.”

Ardından AK Parti grup toplantısında olası askeri operasyon hakkında konuşan Erdoğan, “Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz” demişti.