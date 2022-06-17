Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Ankara’da

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Türkiye yetkilileriyle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyet Ankara ziyaret

ANKARA (K24)

K24 Ankara muhabiri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin, Türkiye yetkilileriyle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldiğini bildirdi.

Muhabirimiz heyette Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Dr. Umed Sabah, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Muslim, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Ano Cewher ve Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri’nin yer aldığını belirtti.

Heyetin bugün Türkiye yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ekonomik ilişkiler ve vatandaşların gidiş gelişlerinin kolaylaştırılması görüşmelerde ele alınacak konuların başında geliyor.

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