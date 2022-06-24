Yaver: Irak’taki bazı çevreler Kürdistan Bölgesi’nden hazzetmiyor

ERBİL (K24)

Eski Peşmerge Bakanlığı Sekreteri ve askeri uzman Cebbar Yaver, Irak’taki bazı tarafların Kürdistan Bölgesinden hazzetmediklerini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan eski Peşmerge Bakanlığı Sekreteri ve askeri uzman Cebbar Yaver, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik roket saldırılarını değerlendirdi.

Yaver, “Irak kendi hava sahasını koruyamıyor, sınırlarını koruyamıyor. Irak’ta bazı gruplar Kürdistan Bölgesi’ne karşı kinliler, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden hazetmiyorlar” dedi.

Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesindeki Kor Mor petrol sahasına yönelik roket saldırılarını değerlendiren Yaver, “Irak hükümeti halen silahlı kuvvetleri birleştirip tümünü Irak Silahlı Kuvvetleri çatısı altında toplayamadı. Ayrıca saldırıya uğrayan bölgelerde güvenlik boşluğu var. O bölgede DAİŞ’lilerin hareketliliği sürüyor” ifadelerini kullandı.

Drone ve roketlerin Irak ordusu dışında diğer silahlı güçlerin de elinde bulunduğunu söyleyen Yaver, bu nedenle Kürdistan Bölgesi’nin hedef alınmaya devam ettiğini bildirdi.

Yaver, “Irak’ın halen savaş uçaklarına karşı koyacak gücü yok, radar sistemi de yok. Dolayısıyla kendi havasını gözetleyip ihlalleri engelleyemiyor. Kor Mor petrol sahasında Irak ordusuna bağlı güçler var, güneyinde de Haşdi Şabi’ye bağlı bir güç var. Ancak bu güçlerle pertol sahasını koruyan güçler arasında güvenlik boşluğu var. Oralarda hiçbir güç yok” dedi.

Yaver, saldırının bir çok nedenlerinin olduğunu, Irak’ta Kürdistan Bölgesi’nden hazetmeyen tarafların yanı sıra o bölgelerde DAİŞ’in de olduğunu dile getirdi.