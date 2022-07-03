Afganistan’da ulema toplantısı: DAİŞ-H’yle temas yasaklandı

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Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 bin 500 ulemanın katılımıyla din alimleri toplantısı düzenledi.

3 gün süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, DAİŞ’in Horasan kolu olarak bilinen DAİŞ-H "fitneci" olarak nitelendirildi ve Afgan halkına "uzak durun" çağrısı yapılarak bu örgütle temas yasaklandı.

Taliban yetkilileri tarafından cumartesi günü yayınlanan bildiride, "Ulusumuza sesleniyoruz. DAİŞ-H adlı fitneci olgu günümüz çağının geçersizidir ve İslami ülkemizde fesat yayan sahte bir mezheptir. Onlara yardım etmek ya da bağlantıya girmek yasaktır" denildi.

Toplantı sonunda yayınlanan 11 maddelik bildiride ayrıca Afganistan'ın İslami bir yönetim sistemine sahip olduğu ve "bu sisteme karşı silahlı muhalefetin isyan ve yolsuzluk olarak kabul edildiği" belirtildi. İslami şeriat ve ulusal çıkarlara yönelik her türlü muhalefetin "yolsuzluk ve yasa dışı eylem olduğu" ifade edildi.

Bildiride, bölge ve dünya ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve İslami örgütlerin Taliban liderliğindeki Afganistan'ı tanıması istenirken, Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması ve yurt dışındaki dondurulmuş Afgan varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

DAİŞ-H ÖRGÜTÜ

DAİŞ’in bir kolu olarak kabul edilen DAİŞ-H, Horasan bölgesinde faaliyet göstermesinden dolayı bu adı almış durumda. Horasan Afganistan ile Pakistan'ın bir kısmını kapsıyor.

Afganistan'da 2015'ten beri faaliyette bulunan örgüt, Afgan sivillere karşı saldırılar düzenleme ve bu olaylarda binlerce kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutuluyor.

DAİŞ-H, her ne kadar DAİŞ'in bir kolu olarak görülse de iki örgüt arasındaki bağ net olarak kanıtlanabilmiş değil. İki örgütün ideoloji ve taktikleri paylaştığı gözlemleniyor fakat örgütlenme ve komuta kontrol açısından aralarındaki ilişkinin derinliği tam olarak tespit edilemiyor.

ABD istihbaratı örgütün 15 kadar en üst düzey yetkilisinin tespit edildiğini belirtirken, Horasan kanadının üyeleri arasında Suriye'de savaşmış kişilerin ve bir miktar yabancının da bulunduğu düşünülüyor.

Ayrıca Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), örgüt üyeleri arasında Pakistan'dan kaçarak diğer silahlı gruplardan ayrılan Pakistanlı militanlar bulunduğunu da kaydediyor.

Uzmanlar 2021'de örgütün üye sayısının 2 bine yaklaştığını fakat şu anda bu sayının daha da artmış olabileceğini söylüyor. (Kaynak: euronews, AFP)