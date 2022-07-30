Göstericiler Irak Parlamentosu’na girdi

BAĞDAT (K24)

K24 Bağdat muhabiri, Sadr yanlısı göstericilerin, Yeşil Bölge çevresindeki beton blokları yıkarak Irak Parlamentosu’na girdiğini bildirdi.

Muhabirimiz, göstericilerin Cumhuriyet Köprüsü, Zeytun Caddesi ve Salihiye Caddesi yönlerinden Yeşil Bölge kapılarına doğru geldiğini aktardı. Güvenlik güçlerinin de Yeşil Bölge’de yoğun önlemler aldığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre bugünkü gösterilerde 17’si protestocu, diğerleri güvenlik güçleri olmak üzere yaklaşık 30 kişi yaralandı.

SADR HAREKETİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sadr Hareketi’nden yapılan açıklamada, göstericilere yapılacak olası bir müdahalenin sorumluluğunun siyasi taraflarda olacağı belirtilerek, güvenlik güçlerinin reformları desteklediği ve kendilerinden yana olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Iraklıların parasını çaldınız, bu yüzden göstericilerin kanından elinizi çekin” denildi.

PROTESTOLARIN NEDENİ

Diplomatik temsilcilikler ile hükümet kurumlarının bulunduğu Yeşil Bölge, son günlerde Sadr yanlısı göstericilerin hedefi oluyor.

Sadr Hareketi destekçisi göstericiler, Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye karşı çıkarken, Irak Parlamentosu ve Federal Mahkeme'nin feshedilmesini talep ediyor.