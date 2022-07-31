Sadr Irak’ta anayasa ve rejim değişikliği istedi

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Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri, Haşdi Şabi ve aşiretlerden destekçilerin Yeşil Bölge’de düzenlediği oturma eylemine destek çıkıp katılmalarını istedi.

Anayasanın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesi çağrısı yapan Şii lider Sadr, istediği rejim şeklinin başkanlık ya da yarı başkanlık mı olduğunu ise belirtmedi.

Destekçilerinin parlamentoyu basmasını kendiliğinden yapılan barışçıl devrim olduğunu aktaran Sadr, bunun terör, yolsuzluk, zulüm ve işgal ateşinden kurtulmak için altın bir fırsat olduğunu belirtti.

Söz konusu hareketin Irak'ın işgal edildiği günden bu yana Irak'ın üzerine tünemiş karanlık, yolsuzluk, münferit yönetim ve mezhepçiliğe son vermek için bir fırsat olduğunu söyleyen Sadr, “Siyasi rejimin kökünü, anayasayı ve derin devlet kazandığı sürece nezih ve adil sayılan seçimleri değiştirmek için harika bir fırsat” dedi.

Sadr’ın açıklaması sonrası yüzlerce destekçisi Yeşil Bölge’ye akın etmeye başladı.

Mukteda es-Sadr yanlıları, dün İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı olarak ilan edilen Muhammed Şiya es-Sudani’yi protesto ederek, girdikleri Yeşil Bölge’deki parlamento binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Sadr yanlılarının Yeşil Bölge'ye girişi sırasında çıkan olaylarda 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere 125 kişi yaralandı.

Olayların ardından oturma eylemi nedeniyle parlamentodaki oturumlar ikinci bir karara kadar askıya alındı.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti.