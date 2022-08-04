Politika

BM: Hala 200 binden fazla Ezidi Kürdistan Bölgesi’nde mülteci

Birleşmiş Milletler (BM), DAİŞ’in gerçekleştirdiği soykırımdan sağ kurtulan 200.000'den fazla Ezidi'nin hala Kürdistan Bölgesi'nde mülteci olduğunu açıkladı.
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kürdistan BM Ezidi Şengal mülteci Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

BM Uluslararası Mülteci İşleri Örgütü'nden yapılan açıklamada, DAİŞ’in gerçekleştirdiği soykırımdan sağ kurtulan 200.000'den fazla Ezidi'nin hala Kürdistan Bölgesi'nde mülteci olarak yaşadığı belirtildi

Açıklamada, Ezidi mültecilerin çoğunun Kürdistan Bölgesi’nde çadırlarda yaşadığı ve birçok ihtiyaçlarının olduğu vurgulandı.

Açıklamada “Ezidi mültecilerin hayatlarının zorlukları, onların sadece günlük ihtiyaçlarını istemelerine neden oluyor” denildi.

BM'ye göre terör örgütü DAİŞ, Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Şengal ve çevresinde kamu altyapısının %80'ini ve Ezidilerin evlerinin %70'ini yok etti, nüfusun %85'i tarıma yönelmek zorunda kaldı.

Açıklamada ayrıca, DAİŞ’in bu bölgelerin doğal kaynaklarını ele geçirdiği, tüm nehirleri, su kuyularını, arazileri ve heykelleri yok ettiği kaydedildi

BM, Irak hükümetini ve uluslararası toplumu, Ezidilerin başına gelen olayları durdurmaya ve bölgelerinin yeniden inşasına yardımcı olmaya çağırdı.

Geçen yıl BM ekibi, Ezidi Soykırımı sürecinin kanıtlarını sunmuştu. Ekibin verdiği bilgiye göre, şu ana kadar 2 bin 700 Ezidi DAİŞ tarafından katledildi.

Ağustos 2014'te Şengal ve çevresine saldıran terör örgütü DAİŞ, Ezidilere karşı katliam ve soykırım uyguladı.

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