Politika

KSDP lideri: Irak’taki siyasi duruma tek çözüm konfederasyondur

KSDP lideri Muhammed Hacı Mahmud, erken seçimin ve siyasi sistem değişikliğinin Irak’ın hiçbir sorununu değiştirmeyeceğini, Irak’taki duruma tek çözüm yolunun konfederasyon olduğunu söyledi.
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kürdistan KSDP Muhammed Haci Mahmud Irak Bağdat konfederasyon

ERBİL (K24)

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, konuk olarak katıldığı K24 yayınında Irak’taki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KSDP lideri, Irak’taki parlamenter sistemde sorunların çözülemeyeceğini, seçimleri ertelemenin de bir faydası olmayacağını vurguladı.

Irak’ın “beklendiği gibi” birleşik olamayacağını vurgulayan Mahmud, “Çünkü Irak, 1921’den bu yana ve Sykes-Picot Anlaşması ile I. Dünya Savaşı’ndan sonra Musul, Bağdat ve Basra olmak üzere üç vilayet üzerinde birleşmiştir” dedi.

Irak’taki duruma tek çözüm yolunun konfederasyon olduğunu vurgulayan KSDP lideri, Bağdat’la birlikte çalışamayacaklarını ve onlarla anlaşamadıklarını belirterek, “Şimdi başka bir sistemin bulunması gerekir” şeklinde konuştu.

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