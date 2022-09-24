AB yetkilisi: Putin’in nükleer tehditlerini ciddiye almalıyız

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BBC'ye konuşan Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin'in blöf yapmadığı iddiasının ciddiye alınması ve görmezden gelinmemesi gerektiğini kaydeden Borrell, "Bu kesinlikle tehlikeli bir an çünkü Rus ordusu bir köşeye itildi ve Putin'in nükleer silah kullanmakla tehdit eden tepkisi çok kötü" dedi.

Josep Borrell, AB'nin silah arzının azaldığına dair endişeleri reddetti ve Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya, Putin ve müttefiklerine karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve diplomatik faaliyetler yürütmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

PUTİN'İN "BLÖF YAPMIYORUM" AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan" bir "diplomatik çözüme" ulaşılması gerektiğini bildirmişti.

Putin, “Aksi takdirde savaşı bitirebiliriz ama barış olmaz ve bir savaş daha çıkar” demişti.

Rusya lideri, bu hafta başında ulusa hitaben yaptığı konuşmada ülkesinin çeşitli imha silahlarına sahip olduğunu ve ellerinde olan tüm araçları kullanacağını belirterek, “Blöf yapmıyorum" demişti.

Aynı zamanda, zorunlu askerlik görevi bulunan 300 bin Rus'un çağrıldığını duyurmuştu.