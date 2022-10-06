Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Kürt sorunu vardır, biz çözeceğiz

ERBİL (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok” açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi.

K24 haber bültenine katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, Kürt sorunu ve çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de bir Kürt sorununun olduğuna belirten Nedim Yamal, “Bazı vatandaşlarımız ‘Kürt sorunu var’ dediğinde, kesinlikle bir Kürt sorunudur. Biz bu sorunun varlığını kabul ediyoruz. Bu sorunu siyaset yoluyla çözmeye çalışacağız” dedi.

“Başka bir millet adına söz söylemeye, 'Sorunuz yok' demeye kimsenin hakkı var mı?” sorusuna Yamalı şöyle yanıt verdi:

“Kimse söyleyemez. Burada birkaç farklı konu var; bunlardan biri anadil meselesi, kimse ana dilini seçmiyor, bu yüzden kimse bir başkasının dilini yasaklayamaz. Burada kesinlikle bir sorun var ve bu sorunları kabul etmek zorundayız.”

Gelecek Partisi'nin Kürt sorununa yönelik plan ve çalışmalarında söz eden Yamalı, Diyarbakır ve Van'da iki çalışma yürüttüklerini ve raporlarını kamuoyuna açıkladıklarını söyledi.

Kürt sorununun çözümünün anayasal bir çerçevede ele alınması konusunda Gelecek Partisi’nin hazır olduğunu vurgulayan Yamalı, “Anayasa ortak olmalı ve bu anayasa düşünce özgürlüğünü içermelidir. Gelecek Partisi, Kürt sorununa dürüstçe bakıyor ve çözüm için açık yüreklilikle yaklaşıyor” şeklinde konuştu.