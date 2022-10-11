Af Örgütü’nden Sine uyarısı: Ateşli silahlar kullanılıyor

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Uluslararası Af Örgütü’nün İran çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Kürdistan’ın Sine kentinde İran güvenlik güçlerinin göstericilere karşı kullandığı mermilerin kovanları ve gaz bombası fişekleri paylaşıldı.

Göstericilere yönelik baskının geniş boyutlara ulaştığı uyarısı yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ateşli silahlar kullanıldığı, evlerin içine kadar göz yaşartıcı gaz atıldığı kaydedildi.

Af Örgütü, İran yönetimini, işlediği suçları gizlemek adına telefon ve internet hatlarını kesmekle suçladı.

Dünya ülkelerine, İran büyükelçilerine karşı protesto seviyelerini yükseltmesi çağrısı yapılan açıklamada, İran yönetimine de gösterileri bastırmaya son vermesi, barışçıl toplanma özgürlüğüne saygı göstermesi istendi.

22 yaşındaki Kürt kadını Jina Emini’nin Tahran’da “başörtüsünü düzgün takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınması ve gördüğü kötü muamele sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle İran ve Doğu Kürdistan genelinde başlayan protestoların ilki Sine’de düzenlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Yahya Rahimi isimli bir genç, aracındayken polis tarafından kafasından vurularak öldürüldü. Olay kentte ikinci bir infiale yol açtı, halk sokaklara döküldü.

Kentte düzenlenen gösterilerde bilançonun boyutu henüz bilinmiyor.